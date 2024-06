Evelyn Soto y su nuevo lanzamiento ‘Llora el corazón’ generan repercusiones en audiencias de todo el mundo

La canción y su videoclip alcanzaron en la primera semana las 70 mil reproducciones. Evelyn Soto afirma que compuso ‘Llora el corazón’ con el fin de «brindar consuelo y apoyo a quienes atraviesan momentos de dolor por perder a un ser querido».

‘Llora el corazón’ es el primer lanzamiento de Evelyn Soto, perteneciente a su más reciente álbum ‘La Mujer y el Folclor Colombiano’. La canción fue compuesta por Evelyn y en forma de catarsis la ha dedicado a la memoria de Elvis Soto su hermano y Cielo Tangarife su amiga.

La canción fue producida junto a Richie Flores, uno de los mejores percusionistas de la música latina. La conexión profunda entre Richie y Evelyn se siente por el amor a la percusión y a los ritmos latinos. Esto lleva a transformar una letra lírica y cargada de un sentimiento de dolor ocasionado por la muerte, en una gran fiesta de despedida, baile con ritmos de guaguancó y salsa.

El videoclip, dirigido por AP RECORDS, muestra una cinematografía deslumbrante, su gran talento artístico entre escenarios de ríos, cascada y selvas, no sólo develan ante el mundo la biodiversidad de esta perla verde sino el gran sentimiento de orgullo de Evelyn Soto por ser colombiana. Esta canción apasionada, vibrante y colorida mantiene el groove y conecta con el toque vanguardista.

«‘Llora el corazón’ de Evelyn soto feat. Richie flores ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y con seguridad traerá alegría e inspiración a todos los oyentes y espectadores», comenta la artista.

Bajo la premisa de ‘Evelyn Soto Show’, rinde tributo a la Mujer y el folclor Colombiano, la artista honra la lucha por la igualdad, el respeto y la diversidad, con un enfoque multidisciplinario como cantante, compositora, percusionista, directora y productora musical. Su distintiva fusión de estilos se manifiesta a través de la armoniosa combinación de su voz con la ejecución virtuosa de diversos instrumentos de percusión, entre los que destaca el timbal latino.

«Mi sueño es ser una artista que deje huella en el corazón de las personas y logre traspasar el límite del tiempo, la distancia y la vida misma. Quiero que mi música marque un antes y un después de lo que significa mi existencia y que ese poder de traspasar barreras me permita sonar en lugares que aún ni imagino. Más allá del mismo reconocimiento que pueda tener como una superestrella, hablo de cómo el mensaje de cada una de mis canciones pueda resonar en la vida de quienes me escuchen y nos puedan conectar de corazón a corazón… Quiero amar a las personas con mi música y que sientan que no están solos. Un refugio, un abrazo, una amiga. Entre el llanto y la felicidad», enfatiza Evelyn Soto.

La artista ha cultivado su carrera durante más de dos décadas, su misión es encontrarse con las mujeres cara a cara para inspirarse mutuamente. La disciplina y la pasión son los pilares que guían su camino, buscando no solo cumplir sus propios sueños, sino también animar a otras mujeres a hacer lo mismo. A través de su voz, establece una conexión directa con su pensamiento y con aquellos que la escuchan, llegando a ellos de manera profunda y significativa. Su música es un reflejo de la feminidad empoderada, infundiendo en las mujeres la confianza para decir «yo puedo». Las letras y ritmos bailables de sus canciones son el motor que ayuda a superar los momentos difíciles. El golpe del tambor es una guerra constante entre cueros vivos y muertos; palpitar del corazón que nos conecta con el primer instante de vida y representa la poderosa experiencia de ser mujer como sinónimo de creación.

Graduada con honores como Maestra en Percusión clásica, tradicional y latina de la Universidad de Antioquia en el 2019, ha tenido el privilegio de grabar con grandes artistas incluyendo su sencillo titulado ‘Mágica Luna’, producido junto a la leyenda viva de la música el maestro Julio Estrada «Fruko». Ha sido parte de eventos y festivales reconocidos realizó Master Class y concierto en el festival latino del BerkleeCollege of Music en Boston en 2022, tuvo el honor de ser invitada especial en: la gira por Denver con la banda Smith and Tell ‘ganadores del Grammy sueco como Compositores del Año’ y la Apertura y concierto junto a la Orquesta El Gran Combo de Puerto Rico / Denver 2023, entre otros.

Su carrera en definitiva va en ascenso destacando tres importantes giras recientes, Estados Unidos (2022-2023), donde visitó ciudades como Nueva York, Boston, Denver Colorado, Colorado Springs, Kansas y Utah. Colombia en 2023 con el evento ‘La Mujer y el Folclor Colombiano’, y ahora nuevamente su música rompe fronteras con su serie de conciertos Estados Unidos 2024.

Su espectáculo es una experiencia enérgica y profunda, donde las piezas bailables con coreografías contagiosas y composiciones originales invitan al oyente a conectarse con su propia historia de vida. Destaca su propia superación de una discapacidad motriz y rinde homenaje a las mujeres de la música latinoamericana que han dejado un legado imborrable. Entre ellas, figuran nombres como Totó la Momposina, Celia Cruz, Jenni Rivera, La India, Olga Tañón, Ana Gabriel, Selena y Choco Orta, así como la gran percusionista Sheila E ‘La Reina de la Percusión’, con quien sueña hacer una producción.

Dentro de su formato orquestal, la acompaña el colorido timbre del vibráfono, que añade matices únicos a su propuesta musical, interpretado por el artista Alejandro Ruiz, quien además ejerce el rol de director musical. La implementación de sonidos electrónicos le permite conectar con el mundo urbano y el constante ritmo con el goce. Se destaca por su versatilidad en una amplia gama de géneros de la música tropical y latina, Su álbum incluye ritmos como salsa, cumbia, bachata, así como del folclor colombiano. Música para el bailador.

Este año estará estrenando sus 10 canciones del álbum ‘La Mujer y el Folclor Colombiano.

