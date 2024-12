Evita estas estafas online a la hora de hacer compras con descuento

Las compras online se popularizaron mucho en los últimos años, sobre todo si consideramos que buena parte de los productos se pueden conseguir a menor precio. Las tiendas online no deben hacer frente a muchos de los gastos que se acumulan en las tiendas a pie de calle, y además pueden disponer de un mayor espacio de almacenamiento que les permite comprar artículos a gran escala, lo que a su vez les permite pagar un menor precio por ellos.

Gracias a esto podemos conseguir artículos de electrónica, prendas de ropa y muchos otros productos por mucho menos de lo que pagaríamos en una tienda física. Si el costo del envío no es muy elevado, el ahorro hace que definitivamente merezca la pena optar por este tipo de plataformas. Sin embargo, las tiendas digitales también presentan ciertos riesgos de ciberseguridad que están acentuándose en los últimos años.

Las estafas más frecuentes en las compras online

Existen múltiples estafas a las que podemos enfrentarnos cuando tratamos de hacer una compra online. Según nos advierte la empresa de seguridad digital ExpressVPN, las estafas de cupones falsos están popularizándose tanto en América Latina como en otras regiones del globo, y a esto hay que añadir estafas ya conocidas como las páginas web de phishing o el envío de promociones falsas a través de aplicaciones de mensajería.

Algunas de las estafas más habituales en este aspecto son:

Webs de phishing . Las webs de phishing tratan de hacerse pasar por tiendas online legítimas para robar los datos bancarios de quienes compran en ellas. Se trata de un tipo de estafa que lleva décadas en circulación, y que los ciberatacantes han perfeccionado de forma notable.

Cupones falsos . El estudio de ExpressVPN también nos alerta del auge de toda una serie de webs de cupones fraudulentas donde los estafadores tratan de robar nuestras claves de acceso a las tiendas online. Lo consiguen mediante el pretexto de ofrecernos descuentos exclusivos que no encontraremos en ninguna otra parte.

Descuentos en WhatsApp . Muchas de las estafas online pueden llegarnos a través de WhatsApp. Las aplicaciones de mensajería se han convertido últimamente en un canal muy utilizado por los estafadores para tratar de robar los datos bancarios de sus víctimas. Por eso hay que desconfiar de los descuentos no solicitados por estas vías.

Estafas post-compra . También se están popularizando unas estafas más recientes donde recibimos un mensaje en el que se nos pide el pago de un cierto importe en concepto de aduana por una compra realizada previamente. Si se accede al pago de forma digital, los estafadores pueden robar la tarjeta bancaria.

Ceñirse a los canales oficiales es más importante que nunca

Ante el auge de este tipo de estafas online es más importante que nunca limitarse a los canales oficiales de las tiendas online más prestigiosas, y evitar las plataformas de terceros que tienen una reputación pobre o muy poco recorrido en internet. Esto es especialmente relevante a la hora de solicitar cupones de descuentos que pueden parecer muy generosos, pero que provienen de plataformas bastante poco conocidas.

En lugar de navegar a ciegas por Google buscando webs de descuentos que podrían ser fraudulentas, nos conviene optar solamente por las promociones ofrecidas por tiendas online que ya conocemos como Mercado Libre o Shein. Los descuentos disponibles en estas plataformas suelen ser menos generosos y más realistas, pero definitivamente se tratará de descuentos legítimos que no pondrán en riesgo nuestros métodos de pago.

Estrategias comunes de los hackers

En caso de duda, nos conviene recordar algunas de las estrategias más frecuentes de los hackers para tratar de estafarnos. Una de ellas es el conocido como ‘FOMO’, donde se nos ofrecen los descuentos con una fecha de vencimiento muy breve, con frecuencia de apenas unas horas o sólo unos minutos. Esta sensación de urgencia incita a los usuarios a actuar deprisa y hace que caigan más fácilmente en la trampa.

Además, los estafadores también pueden hacer todo lo posible para suplantar una página web legítima y aprovecharse de su trayectoria. Por eso conviene revisar bien los dominios web de cualquier tienda online o página de descuentos donde estemos considerando hacer una compra. Si no tenemos del todo claro que se trate de una tienda legítima, debemos evitar hacer compras en ella y optar por una plataforma más confiable.

