Evolución de los Juegos de Azar, desde los Dados Romanos a los Casinos Online

Los Juegos de Azar, no son nuevos, tienen siglos presentes entre nosotros y sirve para que el usuario se distraiga y divierta para alejarse de la ansiedad y stress, por lo que muchos expertos los recomiendan, especialmente los tipos de Juegos de Azar donde el usuario pueden influir en el resultado mediante su destreza, entre ellos tenemos el Black Jack, Póker, etc.

¿Pero, Qué son los Juegos de Azar?

Un juego de azar , es un evento contra el que se hace una apuesta entre varios, dependiendo de las opciones de respuesta cada apostador realiza una oferta por el resultado, siendo que el evento debe ser libre de ejecutarse aleatoriamente sin ser alterado en su resultado final.

Historia de los Juegos de Azar

Aunque existen evidencia de posibles juegos de azar anterior al imperio romano, los dados cómo tal los conocemos que son el primero juego de probabilidades conocido, fueron inventados en el seno del Imperio Romano, no se conocen precisamente las reglas con las que jugaban pero el juego existían y era muy difundido en todo el imperio.

Posteriormente fue introducido en medio de la Tercera Cruzada en el resto de los países europeos un juego llamado “Hazard” que en el idioma Francés e Inglés sonaba cómo “peligro”, y cuyas raíces etimológicas van hacia el término árabe «al-azar», que significa «dado».

Con el tiempo se llamó a todo juego de probabilidades un Juego de Azar.

Los Juegos de Azar más populares.

Los Dados:

Evidentemente que el juego más difundido son los dados, impresionantemente desde sus orígenes se mantiene como el objeto que mayor reconocimiento tiene como instrumento para juego de azar, tanto por si mismos cómo siendo parte de otros juegos de azar, por ejemplo los juegos de mesa, juego de rol, etc utilizan los dados para indicar la ruta o acción a seguir en cada paso del juego.

Black Jack:

Se juega mediante cartas o barajas, el jugador debe llegar a sumar 21 en sus cartas en cada ronda para ganar.

Ruleta:

La ruleta existe en muchas versiones, básicamente el jugador apuesta al número que prefiere, el manejador tira de la ruleta y si se detiene en el número que eligió este gana una suma proporcional a lo apostado.

Posee 36 números más el 0, la ruleta europea tiene un 2.7% a favor del apostador, mientras que la americana que tiene el 00 tiene un 5.4% de probabilidad a favor del apostador.

Lotería o Lotto

La lotería o lotto, se basa en apostar a una serie de números que pertenecen a un mazo o listado disponible, luego el sorteo se basa en extraer una cantidad de esos números y si el jugador posee en su apuesta esa lista correcta gana una cantidad muy grande ya que la probabilidad de lograrlo es muy poca.

Bingo

Un juego muy popular en el que los jugadores marcan en una tabla el número que aleatoriamente va apareciendo y si varios de los números que pertenecen a su tabla forman una línea u otro signo predefinido cómo premiado, el jugador gana una cantidad prefijada.

Póker

Juego de cartas muy popular y difundido mundialmente, en el que los jugadores apuestan una cantidad a una puja inicial, el jugador con la mejor combinación de cartas de acuerdo a la versión de Póker que se esté jugando es el ganador de todo lo apostado. Este juego es muy interesante ya que la parte aleatoria solo es la distribución de las cartas en cada ronda, luego la pericia y destreza del jugador determina si gana o no.

Los juegos de azar en la Actualidad, Los casinos y su versión Online

Con el tiempo surgió la idea de agrupar diversos juegos de azar en un sitio donde los usuarios pudieran realizar sus apuestas de forma cómoda adicionalmente a las legislaciones de cada país donde el juego puede estar permitido pero regulado, los Casinos han sido por lo general asociados y ligados a Hoteles, Resorts o sitios de descanso donde el juego de azar es para diversión y esparcimiento del usuario.

Los Casinos en la Era de la Internet

Posteriormente con el surgimiento de la Internet las empresas de casino decidieron dar la oportunidad a todo el mundo de acceder a sus apuestas desde su hogar mediante los dispositivos cómo computadores de escritorio y más recientemente mediante Apps en los Smartphones.

En la actualidad hay muchos sitios de apuestas deportivas y casinos online, también existen sitios web cómo MrCasinova donde los usuarios pueden obtener información previa antes de realizar alguna apuesta monetaria de tal manera que aprendan a apostar, sí, cómo lo lees, se puede aprender a apostar ya lo hemos indicado, muchos juegos de azar pueden dar resultados positivos si el usuario tiene una estrategia adecuada a seguir, por lo que sitios cómo el que hemos mencionado permite también hacernos una idea comparativa de donde se pueden obtener los mejores resultados.

Este sitio ha sido uno de los que mejores resultados para apostadores ofrecen, desde explicar todo lo referente al marco legal al día de cada país relativo a las apuestas en línea, cómo es el caso de Perú, hasta tener un excelente equipo de soporte y atención al cliente, diversidad y cantidad de apuestas comparadas y un gran etcétera.

¿Puede un jugador de verdad incidir en el resultado de los juegos de Azar?

La respuesta es sí, pero depende. Y el depende es del juego que el usuario elija, ya que jugar a la ruleta es poco lo que se puede hacer al respecto o jugar al lotto donde las probabilidades están muy en contra.

Pero si vemos juegos como los que mencionamos primero, cómo el Black Jack y el Póker, la destreza del usuario calculando posibilidades es un gran punto a favor, que muchos jugadores especializados en estos juegos aprovechan para ganar cientos, miles y a veces millones en estos juegos. Un ejemplo es la competencia mundial de Póker Stars, en la que el jugador ganador de la final se lleva muchísimo dinero, esto demuestra que los juegos de azar pueden hacer rico a un buen jugador.

