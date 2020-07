Existen seis tipos de COVID-19 esta es la lista de síntomas en cada caso

Los científicos han determinado que existen seis tipos de COVID-19, en este artículo vamos a ver la lista de síntomas en cada caso.

Científicos del King’s College de Londres (Reino Unido) que analizan datos de una aplicación de seguimiento de síntomas del covid-19 ampliamente utilizada distinguieron seis tipos diferentes de la enfermedad, cada uno de los cuales se caracteriza por provocar una serie concreta de síntomas, según un nuevo estudio publicado este jueves en el portal medRxiv.

TABLA 1, UBICACIÓN POR GRUPO, Tipos de COVID-19

TIPO DE COVID19 SÍNTOMAS Gripe sin fiebre: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin fiebre; Gripe’ con fiebre: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito; Gastrointestinal: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin tos; Nivel severo uno, fatiga: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, fatiga; Nivel severo dos, confusión: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga, confusión, dolor muscular; Nivel severo tres, abdominal y respiratorio: Dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea, dolor abdominal.

CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO EN EL PACIENTE

Los científicos descubrieron que solo el 1,5 % de las personas del grupo 1, el 4,4 % de las del grupo 2 y el 3,3 % del grupo 3 necesitaban asistencia respiratoria.

Estas cifras aumentaban hasta el 8,6 %, el 9,9 % y el 19,8 % para los grupos 4, 5 y 6, respectivamente, mientras que casi la mitad de los pacientes del grupo 6 terminaron en el hospital, en comparación con el 16 % de los del grupo 1.

Además, las personas de los grupos 4, 5 o 6 tendían a ser mayores y más frágiles, y tenían más probabilidades de tener sobrepeso y afecciones preexistentes, como diabetes o enfermedad pulmonar, en comparación con las de los grupos 1, 2 o 3.

Como resultado, tras identificar los seis tipos y combinar toda la información, los investigadores lograron crear un modelo que predice de manera temprana y con mayor precisión en qué grupo se encuentra cada paciente y la probabilidad de que requiera tratamiento hospitalario y asistencia respiratoria.

«Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la atención y el monitoreo de las personas que son más vulnerables al covid-19 grave».

Es importante que usted se evalue asimismo si comienza a tener alguno de estos síntomas, ya que puede tener una simple gripe y no necesariamente es covid-19, vea nuestro artículo sobre Cómo diferenciar entre una gripe y el coronavirus.

TABLA 2. UBICACIÓN POR SÍNTOMAS, , Tipos de COVID-19

GRIPE SIN FIEBRE GRIPE CON FIEBRE GASTROINTESTINAL NIVEL SEVERO 1, FATIGA NIVEL SEVERO 2, CONFUSIÓN NIVEL SEVERO 3, ABDOMINAL Y RESPIRATORIO DOLOR DE CABEZA X X X X X X DOLOR MUSCULAR X X TOS X X X X X DOLOR DE GARGANTA X X X X X DOLOR EN EL PECHO X X X X X FIEBRE X X X X RONQUERA X X X X PERDIDA DE APETITO X X X PÉRDIDA DE OLFATO X X X X X X DIARREA X X FATIGA X X X CONFUSIÓN X X DOLOR X X FALTA DE ALIENTO X DOLOR ABDOMINAL X

Fuente. Estudio sobre las tipologías del covid-19