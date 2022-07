Éxito de Ariel Camacho en Bachata de Ralphy Dreamz

Miami, FL, .- (@MinayaPR) El exitoso tema «Te Metiste» del fallecido artista mexicano Ariel Camacho toma nueva vida a ritmo de bachata gracias a Ralphy Dreamz quien lanza este tema hoy bajo el respaldo de ParkEast Music y su representante Sandro Rosario.

«Tengo mucha admiración por Ariel quien nos dejó en el momento más importante de su carrera musical, por lo que quise hacer este humilde homenaje a mi estilo y bajo mi línea musical» expresó Ralphy quien continúa lanzando éxito tras éxito, con producciones y canciones de «amargue» a ritmo constante.

Hace unas semanas Ralphy presentó el vídeo del sencillo «Ladeando», que pertenece a su exitosa producción «Cazador o Presa», que en poco tiempo ya supera más de 3 millones de stream en la plataforma de Spotify.