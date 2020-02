Experimentan con nueva vacuna para la neumonía

BRASIL.- De acuerdo con la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapesp), la vacuna sería capaz de proteger contra todos los serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, que ocasiona la enfermedad.

Tras 10 años de investigaciones, científicos del Instituto Butantan (Brasil) y del Boston Children’s Hospital, de la Universidad de Harvard, consiguieron llegar a la nueva vacuna celular, que ya fue probada en humanos en el continente africano.

«Adoptamos una estrategia diferente para activar la respuesta inmune. En lugar de apuntar a los polisacáridos presentes en la cápsula bacteriana, como lo hacen las vacunas disponibles en la actualidad, optamos por proteínas comunes a todos los serotipos del microorganismo», dijo Luciana Cezar de Cerqueira Leite, investigadora del Laboratorio Especial de Desarrollo de Vacunas del Instituto Butantan, citada en un comunicado de la Fapesp.

La investigación

Según la científica, durante una década se investigaron proteínas que podrían ser utilizadas como objetivo.

«En el camino surgió la propuesta de vacuna celular. Desarrollamos entonces un proceso de producción, cambiamos el ‘ayudante’ (sustancia capaz de potenciar la respuesta inmune) y hasta la forma de administración porque pretendíamos que fuera por la vía nasal, pero percibimos que el producto sería más eficiente por la vía intramuscular», explicó Cerqueira.

La parte inicial de la investigación, coordinada por Cerqueira Leite, fue apoyada por la Fapesp. Ya los ensayos clínicos de las fases 1 y 2 se llevaron a cabo en África bajo la coordinación del equipo de la Universidad de Harvard, con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y por el Programa de Tecnologías Apropiadas en Salud (Path, por sus siglas en ingles), una organización estadounidense sin fines de lucro.

La fase 3, que todavía no tiene fecha de inicio, incluirá un numero mayor de personas y medirá la eficacia de la vacuna comparando una población inmunizada con otra que tomó placebo.

Los serotipos

Se estima que en el mundo existen más de 90 serotipos de Streptococcus pneumoniae, que, además de la neumonía, causan enfermedades como meningitis, otitis y sinusitis.

Los serotipos se definen en función de la combinación de polisacáridos presentes en la cápsula que cubre el microorganismo.

En las vacunas convencionales, esta combinación de moléculas determinará el antígeno que, cuando se introduce en el organismo, induce la formación de anticuerpos.

La nueva vacuna es capaz de activar la respuesta inmune independientemente del serotipo bacteriano.

Para la científica, además, es importante desarrollar una vacuna contra la neumonía que sea asequible y que funcione para todos los serotipos de la enfermedad, algo que se logra con la vacuna celular desarrollada en la Universidad de Butantan.

Según Cerqueira, se estima que el precio de la vacuna puede llegar a ser de unos 2 dólares.

Actualmente, la vacuna que se aplica contra la neumonía cuesta alrededor de 60 dólares en la red privada y unos 15 dólares en la pública en Brasil.

