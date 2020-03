Experta de Yale: El Coronavirus es «30 veces más mortífero que la gripe», Tabla Comparativa.

De acuerdo con una investigadora de la Universidad de Yale, Akiko Iwasaki, profesora del Departamento de Inmunobiología y del Departamento de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo de la Universidad de Yale.

El Coronavirus es «30 veces más mortífero que la gripe», ella afirma que es necesario dejar de pensar que es cómo una gripe simplemente porque algunos individuos, dijo en la red social twitter.

Ella compartió una tabla que indica todo lo relativo a la tasa de mortalidad del coronavirus comparado con otras pestes.

Esta información enviada por la Experta de Yale la profesora Akiko Iwasaki es de vital importancia ya que hasta ahora poco se conocía sobre este tipo de patógenos, y recabar, filtrar y tabular la información relevante ayudará a los encargados de la salud pública a realizar mejor su planificación de cuarentena mientras se desarrolla una vacuna para el coronavirus covid-19.

De esta tabla afloran datos cómo:

La tasa de propagación del covid-19 es muy alta, alcanzando hasta el 40% de la población.

Relativamente el SARS1 y el MERS tienen una tasa de mortalidad mayor pero su tasa de propagación es menor, por lo que con el tiempo la cantidad de muertos por el COVID-19 podría ser mayor para patógenos similares, ya a esta fecha sobrepasó al SARS1 y el MERS de acuerdo a la información aportada por la doctora.

Casi el 20% de los contagidos con COVID-19 requiere hospitalización mientras que para la gripe común solo el 2%.

