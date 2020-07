Experto de la OMS afirma que es «poco probable que el nuevo coronavirus sea eliminado»

En una afirmación poco optimista sobre el control y posterior fin de la pandemia que azota en estos momentos al mundo entero un experto de la OMS aseguró que es «poco probable que el nuevo coronavirus sea eliminado».

El doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo el viernes 10-J que era poco probable que el nuevo coronavirus sea eliminado.

“En la situación actual es improbable que podamos erradicar este virus”, dijo en una reunión informativa en línea desde Ginebra.

Ryan agregó que, al extinguir los grupos de infección, el mundo podría “potencialmente evitar lo peor de tener segundos picos y tener que retroceder en términos de confinamiento”.

BUSCANDO EL ORIGEN DEL VIRUS.

Se informó que un equipo de avanzada de la OMS viajó a China para organizar una investigación sobre los orígenes del coronavirus.

Se cree que el virus surgió en un mercado mayorista en la ciudad de Wuhan a fines del año pasado. Habría saltado la barrera entre especies desde el reino animal hasta infectar a los humanos.

Los dos expertos enviados por la OMS, especialistas en salud animal y epidemiología, trabajarán con científicos chinos para determinar el alcance e itinerario de la pesquisa, indicó la portavoz de la OMS, Margaret Harris, durante una reunión informativa en Ginebra.

“Ya partieron (…), son el grupo de avanzada que va a resolver el alcance (de la investigación)”, dijo Harris, agregando que el trabajo implicará negociar sobre temas como la composición del equipo completo y qué conocimientos se requieren.