Experto del Reino Unido, afirma : «Tercera Ola del COVID está en camino»

Experto afirma : «Tercera Ola del COVID está en camino»

Una tercera ola de infecciones de coronavirus está «definitivamente en camino» en el Reino Unido, donde los contagios diarios superan de nuevo los 10.000, afirmó este sábado Adam Finn, asesor del gobierno británico del llamado Comité conjunto de Vacunación e Inmunicación (JCVI).

En declaraciones hechas este sábado a la emisora local BBC Radio 4, el académico de la universidad inglesa de Bristol señaló que los contagios de covid-19 están subiendo, aunque concedió que «quizás se puede ser un poco optimista porque (estos) no están subiendo más rápido».

«Aunque igualmente —agregó— están aumentando, y esta tercera ola está definitivamente en camino».

El experto consideró que ahora mismo «hay una carrera entre el programa de vacunación, particularmente para suministrar a las personas más mayores las segundas dosis (del preparado) y la tercera ola de la variante Delta (o India)», que está acelerando los contagios.

El JCVI continúa trabajando para decidir si los niños deberían también ser inmunizados contra el covid-19, si bien opinó que esa decisión no es, por ahora, prioritaria pues ha de ser antes aprobada.

