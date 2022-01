Expertos Advierten que surgirán más variantes del COVID-19 por la rápida propagación del Ómicron, «el virus todavía tiene el control»

Hasta ahora solo hemos tenido suerte, a que de acuerdo a los expertos «el virus todavía tiene el control». Mientras el virus siga circulando existen millones de probabilidades cada segundo de que surgan nuevas variantes, algunas aparecen y desaparecen hasta con el mismo individuo donde se han producido, pero cuando se mantienen y se propagan es porque han ganado una batalla más contra el sistema inmune del cuerpo humano y pasa a circular para contagiar a más personas y comenzar el ciclo de mutación nuevamente.

Los anti-vacunas y anti-restricciones no entienden esto, pero el virus del SARS-cov-2 o COVID-19 pareciera que sí, aun cuando en teoría ni siquiera está vivo, pero sigue su agenda, trabaja 24 horas al día , los 365 días del año, no duerme, solo tiene una misión, infectar, replicar , mutar y propagarse renovado y más potente, no tiene otra cosa que hacer, al final, es un virus.

Científicos advierten que en el futuro podrían aparecer variantes de covid-19 más preocupantes o contra las cuales las vacunas existentes no funcionen debido al avance de la ómicron por el mundo, una cepa que, según estudios, es al menos el doble de contagiosa que la delta y al menos cuatro veces más contagiosa que la versión original del virus.

«Cuanto más rápido se propague ómicron, más oportunidades hay para la mutación, lo que podría conducir a más variantes«, explicó Leonardo Martínez, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston.

Una variante también podría replicarse si las personas infectadas que desarrollen síntomas leves inicialmente propagaran el virus al interactuar con otros y enferman gravemente más tarde, detalló el Dr. Stuart Campbell Ray, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins. Por otra parte, aclaró que no hay ninguna razón para que el virus se vuelva menos letal con el tiempo.

Asimismo, el agente infeccioso podría evolucionar mediante la incubación en animales, los cuales podrían liberar nuevas mutaciones, así como por la posibilidad de que las personas contraigan infecciones dobles que podrían generar lo que Campbell Ray denomina «variantes de Franken», es decir híbridos con características de las variantes delta y ómicron.

«El virus todavía tiene el control»

Para frenar la aparición de nuevas mutaciones del covid-19, los científicos insisten en continuar con las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas y la vacunación, la cual aún ofrece protección.

Los expertos aseguran que el covid-19 no se volverá endémico como la gripe mientras las tasas mundiales de vacunación sean tan bajas. «Las enormes franjas no vacunadas en EE.UU., África, Asia, América Latina y otros lugares son básicamente fábricas de variantes», dijo el Dr. Prabhat Jha del Centro de Investigación de Salud Global del Hospital St. Michael, en Toronto.

Louis Mansky, director del Instituto de Virología Molecular de la Universidad de Minnesota, observó que, con tantas personas sin vacunar, «el virus todavía tiene el control de lo que está pasando».

NDP

Expertos Advierten que surgirán más variantes del COVID-19 por la rápida propagación del Ómicron, «el virus todavía tiene el control» was last modified: by

En: Salud y Vida Sana