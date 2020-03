Expertos afirman que China hubiese evitado el 95% del contagio de haber impuesto la cuarentena 3 semanas antes.

En una investigación realizada por un panel de expertos del portal medrxiv.org se pudo conocer que de acuerdo a la línea de expansión del coronavirus COVID-19, si China hubiese implementado la cuarentena al menso 3 semanas antes, se habrían evitado el 95 por ciento de los contagios por este nuevo patógeno.

Los científicos partieron de un total de 114.325 casos de covid-19 registrados en la China continental para el 29 de febrero. Según sus estimaciones, de haber tomado medidas de contención una, dos o tres semanas antes, las autoridades habrían conseguido evitar un 66 %, un 86 % y un 95 % de nuevos contagios, respectivamente.

Del mismo modo, si Pekín hubiera impuesto la cuarentena obligatoria una, dos o tres semanas más tarde, el número de los casos podría haberse triplicado, septuplicado y multiplicado por 18, respectivamente, según los cálculos de los investigadores.

«Las intervenciones no farmacéuticas adoptadas por China parecen contener de manera eficaz el brote de covid-19, pero la eficacia de las diferentes intervenciones varió, siendo la detección temprana de los casos y la reducción de los contactos las más eficientes», concluyeron.

En su informe expresaron:

Estimamos que había un total de 114,325 casos de COVID-19 (rango intercuartil [RIQ] 76,776 – 164,576) en China continental al 29 de febrero de 2020, y estos estaban altamente correlacionados (p <0,001, R2 = 0,86) con incidencia reportada . Sin los NPI, el número de casos de COVID-19 probablemente habría mostrado un aumento de 67 veces (IQR: 44-94), variando la efectividad de las diferentes intervenciones. Se estimó que la detección temprana y el aislamiento de casos previenen más infecciones que las restricciones de viaje y las reducciones de contacto, pero los NPI integrados lograrían el efecto más fuerte y rápido. Si los NPI hubieran podido realizarse una semana, dos semanas o tres semanas antes en China, los casos podrían haberse reducido en un 66%, 86% y 95%, respectivamente, junto con una reducción significativa del número de áreas afectadas. Sin embargo, si los NPI se realizaron una semana, dos semanas o tres semanas después, el número de casos podría haber mostrado un aumento de 3, 7 y 18 veces en China, respectivamente. Los resultados también sugieren que la intervención de distanciamiento social debe continuarse durante los próximos meses en China para evitar que los números de casos aumenten nuevamente después de que se levantaron las restricciones de viaje el 17 de febrero de 2020.

