Expertos aseguran que Venezuela se dolarizará en 100 por ciento dentro de poco

El economista y especialista en finanzas internacionales, Leonardo Buniak, catalogó como “paradójica e increíble” la aceptación de la dolarización por parte del mandatario nacional, Nicolás Maduro.

“El Presidente lo que hace es tratar de reconocer lo que informalmente viene ocurriendo en la economía venezolana desde hace mucho tiempo porque la economía, desde el punto de vista de la demanda, está cien por ciento dolarizada prácticamente, a nivel de transacciones comerciales y financieras el dólar es de uso común en el país”, señaló en una entrevista en Unión Radio.

“Está circulando más el dólar que el bolívar en los mercados populares, en los restaurantes, en las tiendas”, enfatizó.

El experto precisó que “en Venezuela se está dolarizando por la demanda porque la economía se dolariza por lado de la oferta cuando el BCV llama a los ciudadanos y les dice que se pongan su mejor pinta porque esta noche vamos a anunciar que la nueva unidad de cuenta y la moneda de uso de curso legal es el dólar de Estados Unidos”.

Advirtió que en el país se está creando una economía bimonetaria “y será una constante permanente porque poco a poco el bolívar va a ser totalmente sustituido por el dólar”.

Recalcó que nunca tendremos una economía dolarizada oficialmente por razones ideológicas y doctrinarias “porque el bolívar es un símbolo patrio”.



Aristimuño: La dolarización es irreversible

A su vez, el economista César Aristimuño, director ejecutivo de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, dijo que la dolarización es irreversible, por lo que consideró positivo que el propio presidente Nicolás Maduro reconozca, por fin, un fenómeno que alcanza a un promedio estimado de 25 millones de dólares mensuales en transacciones comerciales.

Aunque la cifra puede lucir irrisoria, se ajusta al tamaño de la economía venezolana en la actualidad, que ha registrado una contracción superior a 60% en cinco años y hay sectores, como el financiero, que han perdido 90% de su tamaño en el último lustro.

De acuerdo con Aristimuño, y citado por el portal Banca y Negocios, el bolívar ha perdido totalmente su credibilidad en el mercado y considera que no hay incentivos para recuperarla.

“La experiencia histórica señala que cuando las economías entran en una situación de desgaste de sus monedas, como resultado de procesos de hiperinflación, se trata de un fenómeno irreversible”, apuntó el economista quien también participó en una entrevista en el programa Primera Página en Globovisión.

