Expertos estiman que el Bitcoin podría sobrepasar los $400.000 en 2021.

El bitcóin la criptomoneda más utilizada, que ha batido varias veces sus máximos históricos esta semana hasta superar los 40 mil dólares podría llegar a los 50 mil dólares en los próximos meses e incluso a los 400 mil dólares a largo plazo, según los expertos consultados.

Diego Morín, analista de IG, considera que la criptodivisa podría alcanzar los 50 mil dólares antes de marzo por la alta demanda de bitcoins por parte de los inversores institucionales.

«El auge de la criptodivisa se debe a la decisión de los grandes fondos de inversión de introducir bitcoins en sus carteras y a la incorporación de la criptomoneda en plataformas de pago como PayPal», señala Morín.

Javier Castro-Acuña, responsable de control de negocio de Bitnovo ve difícil anticipar la valoración del bitcoin en un tiempo determinado, aunque explica que según entidades reconocidas del mundo de las finanzas como JP Morgan o Guggenheim Partners, la criptodivisa podría llegar a valer entre 146.000 y 400.000 dólares en el futuro.

Ramón Ferraz, consejero delegado de 2gether, asegura que la previsión de JP Morgan de que el bitcoin podría llegar a los 146.000 dólares a largo plazo «no es una exageración».

Según Ferraz, la moneda digital seguirá subiendo en el futuro incluso si se produce una caída temporal asociada a la obtención de beneficios por parte de los inversores, ya que «la criptomoneda está tomando fuerza como valor refugio en sustitución del oro y como activo de reserva de organizaciones y quién sabe si de Estados».

