Expertos presentan estrategias para reducir la ansiedad y la depresión

**Según la OMS, mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo y sumado a la pandemia, los expertos del Grupo Médico Santa Paula, advierten de la necesidad de trascender al confinamiento.

Brindar herramientas para enfrentar y reducir las diversas enfermedades que aquejan la salud mental del venezolano, especialmente la ansiedad y depresión que se han incrementado en tiempos de pandemia, es parte de la tarea del Centro de Bienestar En Personas, quienes en alianza con el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) y su Unidad de Salud Mental realizaron un webinar para abordar el tema.

Según la OMS, en el mundo existen mil millones de personas que tienen un problema mental y, con el desarrollo del Covid, la cifra ha incrementado. Tal señalamiento lo hizo Karina Paredes, directora del Centro de Bienestar En Persona y parte del equipo de profesionales del GSMP, quien junto a un grupo de destacados profesionales como: Indira Parra, médico psiquiatra; Iván Morales, psicólogo clínico experto en Ecoterapia y Urupagua Villegas, sociólogo, llegaron a una nutrida audiencia, a través de un contacto en directo propiciado por el GMSP, a través del cual, brindaron diversas estrategias para combatir la ansiedad,

Los ejercicios, el contacto con la naturaleza, la resiliencia, el yoga e incluso la fe, como una herramienta universal son los grandes aliados para cultivar la salud mental en estos momentos.

Depresión y ansiedad

La médico psiquiatra Indira Parra, señaló que 4 de cada 10 personas sufre de depresión en el mundo, y es una de las principales causas del ausentismo laboral.

“El confinamiento hace que existan fluctuaciones en el ánimo y comportamientos que pueden traer como consecuencia depresión, ansiedad, ira, tristeza y esa situación pueden convertirse en una ola.”

Expresó que, entre los síntomas de la depresión está la tristeza. Recomendó acudir a un especialista, en caso de que la persona presente estas señales por más de dos semanas. “Si estoy triste, no quiero comer, ni dormir, estoy deprimido, no puedo conciliar el sueño. Hay otros casos en los cuales el proceso es a la inversa, es decir, se observa al afectado durmiendo todo el día, o comer en exceso. Es una variante de la depresión, y lo que determina que estás en ese proceso es la pérdida de energía y del placer”.

Advirtió que la depresión puede pasar de leve a moderada o grave. De allí, la importancia de acudir a un especialista, pues son procesos que el paciente no puede manejar solo.

El confinamiento, las situaciones biológicas, sociales, laborales, hacen que existan mayores condiciones para sufrir de depresión, “pues no estamos adaptados a estar encerrados tantas horas”, apuntó la especialista.

En el caso de la ansiedad, Parra expuso que, se trata de un miedo sostenido en el tiempo que puede generar síntomas como temblores, taquicardia, hormigueo, peso en el estómago y miedo a volverse loco o a morir. “Hay una gama de factores dentro de la ansiedad que van desde los ataques de pánico tan famosos, a los trastornos compulsivos como limpiar cada instante, entre otros.”.

A juicio de la psiquiatra, la sugerencia para el manejo de estas situaciones está en trabajar la resiliencia, meditación, la espiritualidad, incluso juegos en familia o ejercicio físico.

Técnicas para disminuir la depresión y la ansiedad

Iván Morales, psicólogo clínico, combina la ecología con la psicología, para facilitar disminuir la ansiedad, la cual define como “una reacción natural que te permite actuar ante situaciones de peligro real” chequea a ver si esto es así.

Destacó que hay ansiedad positiva y negativa; pero que, en ambos casos es un estado emocional en el que se debe trabajar. “Una recomendación es hacer ejercicio, pues se libera esa energía que necesitaba salir, y cambia el estado de ánimo. También la meditación es bastante popular, no sólo reduce la ansiedad sino que te conecta contigo mismo y da muy buenos resultados”.

Otra de las propuestas del experto es “el contacto con la naturaleza es sanador, cualquier espacio natural hace que te conectes con tu entorno; eso sí, sin teléfono y sin música, es beneficioso para quienes sufren de ansiedad.” Los espacios naturales como un río, o una cascada con sus sonidos, son a juicio de Morales mágicos, cautivantes y relajantes.

Yoga y espiritualidad

Otro de los ejercicios que recomiendan los expertos es practicar yoga, pues se trata de un entrenamiento físico en el que se trabaja también la energética y la espiritualidad “El yoga y la meditación sirven para el aquí y ahora, estar en el presente; por eso es saludable. Es importante alejarse de personas ansiosas, que se quejan de todo, incluso si son familiares o amigos porque lejos de calmarte te dañan más”, explica Morales.

Por su parte Urupagua Villegas, quien junto a Karina Paredes atienden consultas en el GMSP, sugiere que entre las técnicas a utilizar también se incluya el manejo de la fe. “La fe no es creer en lo que no vemos, sino crear lo que queremos ver, es fe en ti mismo, es tener fe superior en un ser infinito.”

