Explicada: La ciudadanía europea por medio de la inversión.

La obtención de la ciudadanía en uno de los países europeos, ya sea por motivos de viaje, de establecimiento o de negocios, puede servir de puerta de entrada a todo el continente europeo e incluso más allá de las fronteras europeas.

Para cualquier inversor que busque oportunidades de obtener legalmente la ciudadanía o un segundo pasaporte para mejorar sus opciones de viaje, la Ciudadanía por Inversión es la forma más rápida y sencilla.

La obtención de un pasaporte de la Unión Europea (UE) permite a su titular residir en cualquier lugar de la UE y cosechar los beneficios del alto nivel de vida que Europa tiene para ofrecer, incluyendo un entorno seguro, una atención sanitaria excepcional y un sistema educativo de primera clase.

Ya sea para llevar a cabo negocios en el extranjero desde una nueva posición ventajosa o un sistema tributario favorable, o para capitalizar el lucrativo mercado inmobiliario, Europa también se ha convertido en un destino de elección para diseñar nuevas posibilidades de inversión en un entorno empresarial competitivo.

Lista de países europeos que ofrecen ciudadanía por programas de inversión

Las condiciones para obtener un pasaporte por medio de la ciudadanía económica varían según el país. 5 países europeos que ofrecen la ciudadanía a través de la inversión son:

Malta

Chipre

Letonia

Portugal

Malta

Malta está identificada internacionalmente como un lugar seguro y protegido, con una alta seguridad política y económica. Malta también está estratégicamente situada en la encrucijada de Europa, África del Norte y el Oriente Medio. Malta también forma parte de la zona Schengen, por lo que básicamente obtiene acceso sin visado a más de 161 países. En Malta hay una tasa de criminalidad muy baja y un impuesto de sociedades bajo.

Para obtener la Ciudadanía de Malta por Inversión el solicitante principal debe pagar 650.000 euros y 25.000 euros por el cónyuge y cada hijo menor de 18 años. Si el niño tiene entre 18 y 16 años, la cuota es de 50.000 euros cada uno. El solicitante también necesita adquirir una propiedad con un valor mínimo de 700.000 euros o arrendar una propiedad por un alquiler anual mínimo de 16.000 euros y conservarla durante al menos cinco años a partir de la fecha del certificado de ciudadanía. También es necesario pagar una donación de 10.000 euros a una organización o sociedad no gubernamental registrada.

Chipre

El Gobierno de Chipre ha cerrado el programa de ciudadanía para la inversión. Esto fue anunciado por el Ministro del Interior Nikos Nouris

El Departamento de Programas completó la aceptación de las solicitudes del programa de ciudadanía para inversiones el primero de noviembre de 2020. Actualmente se están examinando los documentos de 691 inversores y 722 familiares que lograron participar en el programa antes de su cierre. Todas las solicitudes se examinarán en los próximos meses.

Letonia

El Programa de Residencia por Inversión de Letonia es uno de los programas más rápidos y competitivos de Europa. El programa fue lanzado el 1 de julio de 2010 por el gobierno letón. De acuerdo con los requisitos de calificación, los extranjeros pueden solicitar un permiso de residencia en Letonia mediante la compra de bienes inmuebles, o mediante un préstamo subordinado (depósito) en uno de los bancos letones, o mediante la compra de bonos del Estado sin intereses determinados para fines especiales.

Son muchos los beneficios que se obtienen al obtener la residencia en Letonia por medio de inversiones, entre ellos el acceso sin visado a la zona Schengen de Europa, excelentes conexiones de transporte con Rusia y otros Estados miembros de la UE y la no exigencia de una estancia mínima.

Para obtener el permiso de residencia es necesario comprar bienes inmuebles por 250.000 euros más un pago único del 5% del precio de compra al presupuesto del Estado, invertir 280.000 euros en un banco letón durante un período de cinco años más un pago único de 25.000 euros al presupuesto del Estado, invertir 50.000 euros en el capital social de una empresa letona más un pago único de 10.000 euros al presupuesto del Estado y comprar 250.000 bonos sin intereses junto con un pago único de 38.000 euros al presupuesto del Estado.

El procesamiento de los documentos toma aproximadamente de 30 a 90 días. Después de cinco años de recibir el permiso de residencia, el solicitante puede solicitar un permiso de residencia permanente.

Portugal

En los últimos diez años, la Visa Dorada de Portugal se ha convertido en uno de los programas de residencia más exitosos de Europa. El programa superará la marca de 5.000 millones de euros a principios de 2020, haciendo de la inmigración de inversiones de Portugal una de las más populares del mundo. El hecho de que los inversores no tengan que trasladarse para obtener la ciudadanía es una de las mayores ventajas del pasaporte portugués por inversión.

Mientras que otros programas de ciudadanía europea por inversión requieren que los solicitantes mantengan su inversión y pasen la mayor parte del año en el país, el pasaporte portugués por inversión requiere que los inversores pasen sólo 7 días al año en el país, y 35 días en total.

El visado de inversión de Portugal es de bajo costo en comparación con otra ciudadanía de la UE por inversión. El solicitante debe hacer y mantener una inversión de al menos 350.000 euros en Portugal. Esta inversión puede hacerse a través de diferentes vías, incluyendo la compra de unidades en un fondo de inversión o la inversión en un instituto de investigación científica o la inversión en una empresa comercial. Otra opción puede ser la compra de bienes inmuebles con un valor mínimo de 500.000 euros o la transferencia de capital con un valor mínimo de 1 millón de euros. Otra opción es abrir un negocio y crear un mínimo de 10 puestos de trabajo.

Cabe señalar que si se desea obtener la residencia permanente o la ciudadanía por inversión, la mayoría de los países requerirán la residencia real durante unos cinco a diez años.

