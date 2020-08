Explosion en Beirut deja varios muertos y decenas de heridos, VIDEOS

Explosiones en Beirut dejan varios muertos y decenas de heridos, VIDEOS

Al menos dos fuertes explosiones se ha registrado la tarde de este martes en la capital libanesa, Beirut. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran la magnitud del hecho.

De momento se han reportado múltiples heridos y al menos 6 víctimas mortales, además de cuantiosos daños materiales.

#Líbano 🇱🇧: El video muestra daños importantes en edificios en #Beirut, luego de dos explosiones en el área. Según los informes, algunos hospitales rechazan a los pacientes, ya que los hospitales están llenos o dañados. #N4V pic.twitter.com/cTK2sUdLO7 — Noticias 4Visión (@noticias4vision) August 4, 2020

¡FUERTES IMAGENES! ⚠️ Personas heridas afuera de un hospital tras la explosión en Beirut, Libano. pic.twitter.com/qDdSSGTwjh — Neutrón (@MXNeutron) August 4, 2020

Escenas de terror! Pareciera que fue el fin del mundo en Beirut – Líbano! Muchas personas heridas, no se sabe aún la cantidad de muertos pic.twitter.com/ZVi6aEHCd3 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 4, 2020

VIDEO

Así se vivió el momento de una fuerte explosión en #Beirut. Las autoridades libanesas reportan un gran número de heridos tras la explosión cerca del puerto de Beirut, según el corresponsal principal de CNN, Ben Wedeman, desde Beirut pic.twitter.com/w68wV02OO4 — CNN en Español (@CNNEE) August 4, 2020