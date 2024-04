Exposición del artista Carlos Calderón se presenta en la Galería Plurarte

Una selección de obras del artista venezolano Carlos Calderón, conforman la exposición que, bajo el título «Reflexión frente al mar», será inaugurada en Caracas el 4 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m., en los espacios de la Galería Plurarte.

“Aproximarse a la obra de Carlos Calderón, es conectar con un pintar profundo, acompañado de reminiscencias del pasado y evocativo de miradas al vacío en el horizonte, sustentadas en la inmensidad del mar”, según afirma el curador Manuel Eduardo Aranguren, en el texto que acompaña la muestra.

En palabras del curador, “Precisamente es por eso que el Arte llega a su vivir, tras decidir su retorno a la mar, con la pintura como recurso capaz de manifestar semejante transformación que el existir demandaba, aflorando pasajes y vivencias que marcaron enriquecido imaginario en el curso de los años formativos junto al padre”.

A juicio de Manuel Eduardo Aranguren, “En sus obras percibimos un olor y sabor a mar, como si navegara sobre el lienzo, dando vida a manchas de color y velos que encubren elementos afines al ámbito marino, convertidos en sublimes escenarios sumergidos en abstracción pura (…) Es así como la obra expuesta nos lleva a surcar espacios que impactan la retina y avivan remembranzas, con escenas reveladoras de belleza estética y mágicas composiciones; un debatir entre la ausencia y presencia”.

“Puedo expresar que su propuesta reivindica la permanencia y fuerza indiscutible de la pintura, transitando por ella durante tres décadas hasta concebir una obra genuina y original, bajo impecable ejecución que sumada al proceso de formación y exploración, legitiman la valía de un lenguaje plástico propio y prometedor cuerpo de obra”, concluye el curador.

Nacido en Caracas en 1972, Carlos Calderón reside y trabaja desde hace más de dos décadas en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. A lo largo de su trayectoria artística ha exhibido su obra de manera colectiva e individual en Venezuela, Estados Unidos, España y China. Asimismo ha sido reconocido con distinciones como el Premio Regional Asdrúbal Marcano, Premios CIANE. Nueva Esparta, Venezuela (2019); Mención Honorífica. Con la Fe en Nueva Esparta VI. Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Porlamar, Venezuela (2016); Mención Honorífica. Con la Fe en Nueva Esparta V. Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez. Porlamar, Venezuela (2015); y VII Premio. Premios Fivars 2007 Pintores Noveles. Galerías Fivars. Alicante, España (2007).

La exposición «Reflexión frente al mar» de Carlos Calderón, se estará presentando del 4 de mayo al 15 de junio de 2024, en la Galería Plurarte, ubicada en la subida de Los Naranjos, Parque Cerro Verde, Nivel Plaza, Caracas.

