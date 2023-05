Exposición “Geometrismos. Jesús Soto y su tiempo” se presenta en el Cubo Negro hasta el 11 de junio

Una exposición titulada “Geometrismos. Jesús Soto y su tiempo”, presenta actualmente el espacio Arte al Cubo del Cubo Negro, en alianza con el Grupo Orión, como parte de las actividades programadas para conmemorar el centenario de Jesús Soto, uno de los principales representantes del cinetismo en Venezuela.

La muestra reúne una selección de obras de Jesús Soto, así como de diferentes artistas de los años 50, 60 y 70 contemporáneos con él, como son Martha Boto, Omar Carreño, Carlos Cruz-Diez, Narciso Debourg, Marcel Floris, Gego, Julio Le Parc, Gerd Leufert, Mateo Manaure, Nedo M. F., Alejandro Otero, Juvenal Ravelo, Francisco Salazar, Francisco Sobrino, Víctor Valera, Victor Vasarely, Yvaral (Jean-Pierre Vasarely).

Según explica la curadora Tahia Rivero en el texto que acompaña la exposición, “A partir del año 1915 del siglo XX, comienzan a aparecer en Europa, expresiones artísticas abstractas basadas en la geometría. La construcción de formas geométricas a partir del punto y la línea, sumados al color abren nuevas posibilidades sobre el espacio pictórico que prescinde completamente de referencias a la realidad o lo figurativo. Estas búsquedas se consolidan a través de tres grupos que sentarán las bases de la abstracción geométrica y sus derivados, son ellos, De Stijlo Neoplasticismo en Holanda, Bauhaus en Alemania y el Constructivismo en Rusia”.

“Los aires de renovación pronto llegan a Latinoamérica motivando a artistas jóvenes y estudiantes de arte a viajar a París a principios de la década del cincuenta, para completar su formación y conocer de cerca las nuevas tendencias. En París confluye un grupo numeroso de artistas que se interesa en la investigación sobre la luz y el movimiento que más tarde se conocería como Cinetismo”.

La exposición Geometrismos. Jesús Soto y su tiempo, “da testimonio de ese momento efervescente que vio surgir y consolidarse al grupo de artistas seguidores del Cinetismo, como una expresión novedosa que exploraba desde la abstracción y la ciencia, los fenómenos ópticos de la luz y el movimiento”, afirma Tahia Rivero.

La muestra se estará exhibiendo hasta el 11 de junio de 2023 en el espacio Arte al Cubo, del Cubo Negro, nivel SC-3, Av. La Estancia, Chuao, Caracas.

Exposición "Geometrismos. Jesús Soto y su tiempo" se presenta en el Cubo Negro hasta el 11 de junio

