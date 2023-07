Exposición individual de Jurgens Portillo se presenta en la galería ABRA

CARACAS , VENEZUELA.-

El domingo 09 de julio de 2023, a partir de las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el galpón 9 del Centro de Arte Los Galpones una muestra individual del artista marabino Jurgens Portillo, titulada INVENTARIO DE UN LUGAR COMÚN.

La exposición reúne un conjunto de pinturas realizadas en óleo sobre madera y óleo sobre lienzo, que «conforma un ejercicio de observación sobre el mundo de todos los días a través de la representación de un motivo único, la silla”, según detalla la investigadora Rigel García en el texto que acompaña la muestra.

En sala se podrán apreciar 13 piezas que rescatan una variedad de soluciones domésticas en torno a este elemento que todos, en algún momento, hemos visto o enmendado personalmente. La exhibición invita a la contemplación de la precariedad que se refleja, y del silencio y recogimiento propios de tomar asiento.

INVENTARIO DE UN LUGAR COMÚN se estará presentando hasta el 10 de septiembre de 2023 en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. La galería está abierta al público de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jurgens Portillo (Maracaibo,1990)

Licenciado en Artes Plásticas, mención Dibujo, por la Universidad del Zulia. En 2012 obtuvo su primer reconocimiento en el Concurso Estudiantil de Artes Visuales, organizado por la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. En 2013 recibió el 1° Premio, en la XLI Exposición de Pintura de Intercambio, Sala Gabriel Bracho Tranvía de Maracaibo. Desde entonces ha presentado su trabajo de forma colectiva en diversos espacios: Los Iguanos homenajean a Vitrubio, Centro de Arte Lía Bermúdez (2013); 11º Salón de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (2015); 12 º Salón de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (2016); Seamos Realistas, Centro de Arte Lía Bermúdez (2016); Naturaleza Inmortal, Cevaz Gallery (2017); Homenaje al artista Emerio Lunar, Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo (2017); Esto no es ficción, es amor al color, Aula Magna de la URU (2017); Estética Provisional, Centro de Bellas Artes de Maracaibo (2022). ABRA ha presentado su trabajo individual (Lo sencillo y cotidiano, 2020), y colectivamente (Tiempos extraños, 2021), en ARTBO 2021 y en PINTA Miami 2022.