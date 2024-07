Exposición individual de la artista Lucía Pizzani se presenta en la galería ABRA

Una exposición individual de la artista venezolana Lucía Pizzani, será inaugurada bajo el título MORADA VEGETAL, el domingo 21 de julio de 2024 a las 10:00 a.m., en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones.

Para esta muestra, Lucía Pizzani ha concebido una instalación in situ, una morada que integra lo humano y la vegetación a través de la escultura, el dibujo, el collage, la fotografía, la gráfica y el performance. La muestra se plantea como una estructura inmersiva que dialoga con un mural que reúne “las claves simbólicas de su trabajo: seres híbridos, esculturas en arcilla negra o roja que no abandonan la huella del cuerpo y la mano que les dio lugar, ojos, óvalos. Está estructurado por capas de sentido. Las imágenes emergentes de formas vegetales y símbolos −como serpientes, espirales o fósiles−, nos remontan a tiempos primigenios que sostienen su carga alegórica al paso de los siglos”, según explica la curadora e investigadora María Luz Cárdenas, en el texto de sala.

La exposición MORADA VEGETAL de Lucía Pizzani se estará presentando hasta el 8 de septiembre de 2024 en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lucía Pizzani [Caracas, 1975]

Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Cursó un Diplomado en Biología de la Conservación de Columbia University (Nueva York) y obtuvo una Maestría en Bellas Artes del Chelsea College of Art and Design (Londres).

En 2024, le fue comisionada una instalación para la Bienal de Harewood (Reino Unido) y entre sus exposiciones individuales destacan: Rites, Seeds and Refuge, Cecilia Brunson Projects (Londres, 2024); Merünto: In the house of Spirits, Bosse & Baum (Londres, 2023);Tiempo Membrana, estudio de trabajos de 2008 – 2022, Hacienda La Trinidad Parque Cultural (Caracas, 2022); Manto, Galería La Cometa (Madrid, 2022); Coraza, Cecilia Brunson Projects (Londres, 2019), entre otras.

La obra de Pizzani se encuentra en colecciones públicas y privadas tales como: TATE, Essex Collection for Art from Latin America ESCALA, Colección Patricia Phelps de Cisneros, Archivo de la Fotografía Urbana, Catherine Petitgas Collection, Fundación Eugenio Mendoza, Colección Juan Yarur y Museum Of Latin American Art (MOLAA).

Ha expuesto internacionalmente en museos y espacios tales como: MOCO Hotel des Collections (Montpellier, Francia), en el Jardín Botánico Puerto Escondido (Oaxaca) donde tiene una instalación escultórica permanente, TEA Centro de las Artes (Tenerife), Palazzo Bolanni (Venecia), Essex University (Colchester), Queens Museum (Nueva York), Galería de Arte Nacional (Caracas), Universidad de los Andes (Bogotá), Museo de Arte Contemporáneo MAC (Santiago de Chile), entre otras.

La artista ha realizado residencias en espacios como Casa Wabi (Puerto Escondido, Oaxaca, 2021), en Launch Pad LaB (La Boissière, 2020), en la Fundación Marso (Ciudad de México, 2019). En el año 2010 obtuvo el 1er lugar del XII Premio Eugenio Mendoza (Sala Mendoza, Caracas).

La primera monografía de Lucía Pizzani se publicará en otoño de 2024, será editada por Natalia Valencia Arango y contará con colaboraciones de Nicolas Bourriaud, Lisa Le Feuvre, Kiki Mazzuchelli y Lucia Pietroiusti.

