Exposición individual de la ceramista María Raquel Ferrer presenta la galería ABRA

El domingo 22 de septiembre de 2024, a las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el galpón 9 del Centro de Arte Los Galpones, la primera exposición individual de la ceramista María Raquel Ferrer, bajo el título LO QUE ESTÁ VIVO.

“En LO QUE ESTÁ VIVO se concreta la pregunta que moviliza e inquiere a numerosos artistas: cómo traer al mundo aquello que solo existe, en principio como deseo, en la mente/psique/alma del creador. Ferrer invita a un recorrido, a un tránsito a través de estadios en los que las piezas cerámicas, mediante sus diversas formas –en ocasiones porcelanas leves y transparentes, en otras, modelados en gres macizos y contundentes– logran materializar procesos reflexivos en torno a su propio quehacer como artista: ¿cómo partir desde lo indefinido, desde la duda, hacia el descubrimiento de aquello que moviliza, que está vivo, tanto en el hacer de lo manual en contacto con la materia, como en la propia obra acabada? ¿No es acaso esta pregunta la descripción más genuina del proceso creativo de todo artista?”, según expresa la investigadora Costanza De Rogatis, en el texto que acompaña la muestra.

En sala se podrán apreciar más de 40 piezas de distintos formatos, realizadas en su mayoría entre 2023 y 2024, que introducen al espectador a la práctica que Ferrer ha estado desarrollando desde casi una década. En palabras de la ceramista, el proyecto busca materializar lo que está en su cabeza: “¿Cómo transformar una idea en un hecho si no la puedo ver? Algo tan informe como querer hacer con las manos se convierte en un motor vital, pero su falta de resolución lo hace vulnerable a la tormenta en el pensamiento. LO QUE ESTÁ VIVO es el resultado contrario a una introspección, es una extracción de esas imágenes nebulosas, fértiles como la cuna de las estrellas, para que se revelen en el gres y la porcelana y así poderlas ver. Instantáneas de mi mente que crean mis manos conectadas al subconsciente. Piezas que arrancan en un punto y progresan ordenadamente a otro, que tampoco es nada reconocible, pero cuya impronta entiendo. Un mapa de capas de significantes para navegar la bruma hacía mi deseo”.

La exhibición se estará presentando hasta el 3 de noviembre de 2024, en el galpón 9 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m

María Raquel Ferrer [Maracaibo, 1985]

Diseñadora e ilustradora de la Universidad del Zulia, cursó brevemente estudios de cerámica en la escuela Julio Arraga en el año 2011 interrumpidos por un evento familiar. Entre el año 2014 y el 2022 trabajó como diseñador audiovisual senior para Efecto Naím. Luego de nueve años dedicándose al diseño gráfico, se mudó a Caracas donde retomó la práctica cerámica de la mano de Anita Kerfen 2016. En 2017 fundó el taller de cerámica Spectabilis, donde fabrica piezas utilitarias y decorativas, mientras desarrolla un lenguaje estético y explora el medio junto a maestros ceramistas como Nidia Estrada y Pedro Millán.

Es miembro y parte del comité organizador del Movimiento Urbano de Ceramistas de Caracas 2021, con el que participó en el homenaje a Noemí Márquez (Acción Cerámica, 2022) y en el homenaje a los viajes de Alejandro de Humboldt (Asociación Cultural Humboldt, 2023). Participó con su primera obra cerámica en el Salón Arturo Michelena en el 2023.

NP Marisela Montes

