Fabby Olano estrena single y video

Quito, mayo 2021.- Fabby Olano, considerada una de las cantautoras venezolanas más originales de la nueva generación, sigue creando y llevando su música, no sólo a diversos festivales, sino al mundo a través de las plataformas de streaming digital.

En tiempos de pandemia, la artista presenta Cambiando la piel, single que a escasos días de su lanzamiento oficial, el pasado 25 de abril, ha conquistado excelentes comentarios.

Para Olano, esta producción involucra procesos de transformación personal, relacionados principalmente con el vitíligo que la acompaña; así como también el reconocimiento del poder que tenemos todos los seres humanos de ser resilientes y empáticos.

“Desde que concebí la canción han sucedido cosas. Siento que el tiempo es justo, como el de una oruga que está a punto de convertirse en mariposa. Estoy segura que muchos han cambiado la piel en estos tiempos”, dice.

Al mismo tiempo, la autora piensa que esta obra puede acompañar a muchas personas que se encuentran en la búsqueda de herramientas que impulsen su evolución.

“Es un material que ya venía trabajando en estudio con mi productor, Pablo Aguinaga. Ambos tuvimos la idea de preparar este sencillo con el fin de transmitir esperanza, resiliencia, amor propio, empatía y voluntad, entre otros valores, en un trabajo que incluye, además, la participación de Cristina Silva Díaz, quien ha sido la creativa responsable de traducir en imágenes el tema musical”, comenta la cantora desde la hermosa ciudad de Quito, Ecuador, donde reside actualmente.

Poseedora de una dulce y cálida voz que, a la vez, comunica fuerza y carácter, Fabby ha recibido premios en Venezuela y el exterior, tanto por su canto como por sus composiciones.

El maestro Henry Martínez, una de las referencias más importantes de la canción venezolana dijo después de escucharla cantar: “Las canciones que oí fueron graffitis escritos en las paredes de la habitación de mi alma… y ella era como ese sonido de las cascadas que ahora tenía tímpanos para ‘vibrarlos’, pero que siempre estuvo allí, toda su vida…”.

Cambiando de piel -primer single del álbum homónimo que la artista espera lanzar próximamente-, ya está disponible en el canal de YouTube de la artista. También puede ser escuchado a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, entre otras.

Sobre Fabby

Pedagoga musical graduada del Instituto Pedagógico de Caracas, Fabby Olano ha sido ganadora de varios premios: Voz Liceísta Edo. Carabobo, 2do lugar (1992); Voz Nacional Juvenil Estudiantil, 1er lugar (1993); Voz Nacional Juvenil Estudiantil. Premio especial a Voz popular (1993); VII Festival de la Voz Ipecista (1999) 2do lugar; XII Festival de la Voz Ipecista (2003) 1er Lugar; XII Festival Nacional de la Voz UPEL (2003) 3er lugar; Festival D’Canto 2007. (Margarita) Premio al 1er lugar junto a la agrupación vocal Oktempo.

Sus canciones han sido galardonadas en los diversos festivales que ha participado: XII Festival de la Voz Ipecista (2003), Premio a la Canción inédita, XII Festival de la Voz UPEL (2003), Premio a la Canción Inédita, XX Festival de la Voz Cultquista y la Canción Inédita (2009), Premio a la Canción Inédita, entre otros.

En su experiencia artística, ha formado parte de agrupaciones vocales, grupos y orquestas de cámara, ensambles de proyección folclórica, entre otros. En Octubre del año 2010 debuta como cantautora y, desde entonces, ha sido considerada como parte de una nueva generación de cantautores venezolanos recibiendo excelentes críticas de medios de comunicación y expertos.

Ha llevado su música a países como Italia, Austria, Cuba, Ecuador. Ha sido invitada al Festival Internacional Independiente Coincidir, Celebrado en Tijuana, México (2016) y en Estados Unidos: El Paso, Texas y Los Ángeles, California. Recientemente participó en el Festival Internacional TrovaFes2017 en Querétaro-México.

Llega a Ecuador en el año 2014 y, desde este país, ha continuado su carrera artística. Forma parte de la agrupación Criollada Venezolana y continúa su trabajo como cantautora. Se ha presentado en diferentes salas de Quito y ha sido partícipe de actividades culturales como el Ciclo Internacional de Compositoras SONORA 2017 celebrado en Quito, Ecuador. Su primer video fue grabado en el Lago de San Pablo, Imbabura, Ecuador.

En el año 2013 lanza su primer CD: “Llueven cantos”. Actualmente se encuentra preparando su segunda producción que llevará el mismo título de su más reciente single: “Cambiando la Piel”.



