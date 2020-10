Fabiola Roudha, La revelación del soul, el jazz, el funk y el blues en Latinoamérica

Fabiola Roudha ha sido reconocida por la valentía de defender su estilo y esencia musical en cada una de sus composiciones e interpretaciones.

Fabiola Roudha es una cantante y compositora guatemalteca quien desde sus inicios ha estado influenciada por los géneros del soul, blues, funk y R&B. Desde muy pequeña ha mostrado su amor por los escenarios, siendo acto de apertura de artistas de la talla de Vicente Fernández, Alberto Cortés, Pimpinela y Eros Ramazzotti, entre otros. Durante su carrera, ha publicado dos discos de estudio de manera independiente: ‘Esta soy yo’ (2016) y ‘Más allá’ (2018), este último, apadrinado por el cantautor mexicano Aleks Syntek.

Gracias al éxito de cada uno de sus lanzamientos, Fabiola Roudha se ha ido posicionando como una de las artistas precursoras del soul, blues y funk en español en Latinoamérica. Ha sido reconocida por la valentía de defender su estilo y esencia musical.

«Desde que inicié mi carrera sabía que quería hacer cosas distintas, obviamente, estamos en una época en donde inventar algo totalmente original es muy difícil porque todo ya existe y está inventado, sin embargo, ahora tenemos muchas herramientas para poder crear fusiones y con nuestra esencia darles vida a propuestas novedosas. Siempre me ha gustado resaltar la parte vocal ya que es mi instrumento favorito», comenta Fabiola.

Países como Guatemala, México, Italia y Estados Unidos han tenido el privilegio de disfrutar en vivo la propuesta musical de Fabiola Roudha, quien ahora se abre paso por conquistar los corazones de sus seguidores en Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina y demás países del continente americano.

Recientemente, lanzó ‘Como yo te amo’, último sencillo de su disco ‘Más allá’. Es una balada soul y neo soul con un toque clásico, pero a la vez moderno, que se mezcla con una interpretación vocal arriesgada y potente. Tiene una instrumentación de piano, batería, guitarra y synthes. En este tema, Fabiola resalta sus influencias musicales de artistas como Aretha Franklin y Whitney Houston.

Fabiola Roudha unió su talento con la también artista guatemalteca Sara Curruchich para presentar ‘Florecer’, un tema que nos transporta en el tiempo llevándonos al pop de los años 70’s y luego a la actualidad, al unirse el Neo Soul a través de la composición, producción e interpretación vocal de Fabiola y Sara; quien agrega pinceladas de la cultura Maya, con su interpretación Pop/Folk en idioma Maya Kaqchiquel.

El tema aborda la importancia de aprender a perdonar, a dejar que todo a nuestro alrededor fluya para poder sanar todas las heridas que nos puedan haber causado, por eso la conjugación de un elemento de la naturaleza como el agua.

«‘Florecer’ es una canción artística, es un visual que explora colores, texturas y elementos místicos y psicodélicos que transmitan felicidad», comenta la joven guatemalteca. «Trabajar con Sara Curruchich fue muy bonito porque pudimos explorar diferentes sensaciones vocales dentro de la canción, además, incluir otro idioma en la canción como el cakchiquel es muy novedoso. Colaborar con artistas te permite crecer como artista, pero también como persona», agrega.

