Fabiola Roudha lanza ‘Cuando todo es gris’

La cantautora guatemalteca vuelve a mezclar el soul de su voz, con otros géneros musicales como el rap para presentarnos una canción con acordes obscuros y dulces.

Fabiola Roudha es una cantante y compositora guatemalteca quien desde sus inicios ha estado influenciada por los géneros del soul, blues, funk y R&B. Fabiola se ha ido posicionando como una de las artistas precursoras del soul, R&B y funk en español en Latinoamérica y ha sido reconocida por su valentía al defender su estilo y esencia musical.

Ahora Fabiola une nuevamente su talento a Ghetto y Jona Méndez, dos artistas centroamericanos para presentar

‘Cuando todo es gris’

Buscando innovar y experimentar con nuevos sonidos y mezclar diversos géneros musicales con los géneros Neo Soul y Soul, Fabiola compone un nuevo tema, para el cual decide invitar al freestyler guatemalteco Ghetto, así como al cantautor costarricense Jona Méndez para ser parte de este nuevo proyecto musical.

Ghetto es un freestyler guatemalteco nacido en Livingston, en el departamento de Izabal. Es un artista que se ha ganado un lugar entre los freestyler favoritos de Latinoamérica desde su participación en el Campeonato Centroamericano ‘Mision Hip hop’ y por su participación en ‘The f**king 2019’ en Argentina, ganando el 2ndo lugar a nivel latinoamericano y siendo el 1er rapero Centroamericano con más vistas en YouTube (15millones).

Jona Méndez es un cantautor costarricense con una larga trayectoria en Costa Rica, desde el año 2016 ha sido un músico nómada y ha llevado su música y sus historias a lugares como Uruguay, Argentina, Guatemala, New York, Los Ángeles, Colombia, México, Panamá, Italia y muchos más.

Como en su sencillo anterior ‘Florecer’, Fabiola vuelve a mezclar el soul de su voz, con otros géneros musicales como el rap en la voz de Ghetto y la voz de Jona Méndez para presentarnos una canción con acordes obscuros y dulces, la cual progresivamente cambia de estilos musicales entre el Neo soul, R&B, Soul 70s y Rap y que tiene una base rítmica y melódica experimental que une las voces y esencia musical de los tres artistas centroamericanos.

‘Cuando todo es gris’ une el talento de tres artistas completamente diferentes en cuanto a estilo musical, pero que encontraron en la música un espacio para unir sus voces y motivarnos a encontrarnos con nosotros mismos para ser felices.

