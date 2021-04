Fallece de un Infarto el famoso rapero DMX, a los 50 años.

El rapero estadounidense Earl Simmons, más conocido como DMX, falleció este viernes en el hospital White Plains de Nueva York, cinco días después de haber sido ingresado tras sufrir un infarto. Tenía 50 años.

La noticia fue confirmada por la familia de Simmons a través de un comunicado en el que aseguraron que en el momento de su muerte el músico se encontraba al lado de sus seres queridos, luego de haber permanecido «conectado a un respirador artificial durante los últimos días».

«Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. Su música inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre», detalla la misiva.

Sus familiares han pedido que se les respete su privacidad en este momento.

