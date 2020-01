Fallece en un accidente de helicóptero Kobe Bryant leyenda de la NBA

El ex jugador de baloncesto Kobe Bryant habría muerto este domingo tras un accidente de su helicóptero ocurrido en Calabasas, California.

Bryant viajaba con cuatro personas más. En total se contarían cinco fallecidos, según informó el medio estadounidense TMZ.

La NBA se despide así de uno de los mejores jugadores de toda su historia, integrante en dieciocho ocasiones del Juego de las Estrellas.

«La Mamba Negra» fue elegido en el Draft de 1996 y terminó su carrera con cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y otro MVP de la liga en el 2008. Tras veinte temporadas en la liga americana, estaba retirado de las canchas desde 2016.

El helicóptero era un medio de transporte que Kobe usaba con frecuencia. Una de las hipótesis que se barajan es que la niebla podría haber sido la causante de la tragedia.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a las 10:01 hora local de Calabasas (California), una llamada avisó de la caída de un helicóptero.

