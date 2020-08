Falleció a los 43 años, Chadwick Boseman, famoso por protagonizar «Black Panther»

Falleció a los 43 años, Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther

El actor Chadwick Boseman, conocido por ser el protagonista de Black Panther, este viernes 28 de agosto a los 43 años de edad. De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, murió después de luchar contar el cáncer de colon que le detectaron en 2016. “Murió en su casa junto a su esposa e hijos“, se puede leer en el comunicado.

De acuerdo con el mismo comunicado, Boseman estuvo cuatro años peleando contra el cáncer. En 2016 le fue diagnosticado, y se encontraba en fase III, y en los últimos años, pasó a fase IV. “Un verdadero guerrero, Chadwick luchó contra todo, y les regaló muchas de las películas que tanto aman“.

Chadwick Aaron Boseman (Anderson, Carolina del Sur; 29 de noviembre de 1976-Los Ángeles, California; 28 de agosto de 2020)2​3​4​5​6​ fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense. Era mejor conocido por interpretar a Jackie Robinson en 42 (2013) y James Brown en Get on Up (2014). También tuvo papeles en la serie de televisión Lincoln Heights (2008) y en Persons Unkonwn (2010), y las películas The Express (2008) y Draft Day (2014).

Fue reconocido por interpretar a T’Challa / Pantera Negra en el Universo cinematográfico de Marvel en las películas Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

PELÍCULAS REALIZADAS

2008

The Express

Floyd Little

2013

The Kill Hole

Lt. Samuel Drake

42

Jackie Robinson

2014

Draft Day

Vontae Mack

Get on Up

James Brown

2016

Dioses de Egipto

Thoth

Capitán América: Civil War

T’Challa / Black Panther

Message from the King

Jacob King

Marshall

Thurgood Marshall

2018

Black Panther

T’Challa / Black Panther

Avengers: Infinity War

T’Challa / Black Panther

2019

21 Bridges

Andre Davis21​

2019

Avengers: Endgame

T’Challa / Black Panther

2020

Da 5 Bloods

Norman Earl «Stormin’ Norm» Holloway

2022

Black Panther 2

T’Challa / Black Panther

En : Gente