Falleció a los 65 años, Tito Rojas, famoso músico puertorriqueño.

El veterano salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido por temas como “El gallo salsero” y por temas como “Siempre seré” o “Señora de madrugada”, falleció en la madrugada de este sábado a los 65 años de edad de un presunto ataque al corazón.

Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, confirmó el deceso a la emisora musical de radio Salsoul.

Fueron familiares del intérprete quienes lo encontraron en el suelo y sin signos vitales en el balcón de una residencia en el barrio Tejas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico.

“Esta madrugada una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en una residencia del barrio Tejas de Humacao”, detallan dichas publicaciones.

La industria musical lamenta la partida de otra de sus figuras insignes. Julio César Rojas López, conocido por su nombre artístico Tito Rojas o «El Gallo Salsero» falleció de un infarto fulminante la mañana de este sábado.

La información la confirmó su hija Jessica Rojas, quien avisó a una emisora local y así comenzó a correrse la noticia de tan lamentable hecho. Los primeros en encontrar su cuerpo en su residencia en el barrio de Tejas de Humacao, fueron algunos familiares.

Tito Rojas abandonó este mundo a la edad de 65 años. Su primer álbum «Mima La Pululera» lo lanzó junto a su colega y amigo Pedro Conga, en el año 1972.

El interprete nacido en Puerto Rico el 14 de junio de 1955, dejó una discografía de más de 25 obras musicales.

