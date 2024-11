Fallece a los 69 años Tony Todd, conocido por su personaje de Candyman

Falleció a los 69 años Tony Todd, conocido por su personaje de Candyman

Fallecimiento de Tony Todd

Tony Todd, el reconocido actor que dio vida al icónico fantasma asesino en la franquicia de terror «Candyman», ha fallecido a los 69 años. La noticia fue confirmada este sábado por su agente, Dede Binder, de la agencia Defining Artist, aunque no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias de su muerte .

Carrera y Legado

Todd es mejor recordado por su papel como Daniel Robitaille, conocido como el Candyman, un asesino que puede ser invocado al pronunciar su nombre cinco veces frente a un espejo. Este personaje, basado en un cuento corto de Clive Barker de 1985, fue interpretado por Todd en la película original de 1992 y en el relanzamiento de 2021 dirigido por Nia DaCosta,

Además de su papel en «Candyman», Todd tuvo una destacada carrera en el cine, comenzando con su actuación como Warren en «Platoon», la cual ganó el Oscar a la Mejor Película en 1987. También participó en otras películas notables como «Bird» (1988), «Lean on Me» (1989) y «The Rock» (1996).

Contribuciones al Género de Terror

Tony Todd dejó una huella imborrable en el género de terror, interpretando a Bludworth en la serie «Final Destination» y apareciendo en clásicos como «Night of the Living Dead» (1990), «The Crow» (1994) y «Hatchet» (2006) . Su versatilidad y carisma lo convirtieron en un referente del cine de terror, y su legado perdurará en la memoria de los aficionados al género.

Reflexiones de Tony Todd sobre su legado en el horror

Respecto a su posición como figura emblemática del cine de terror, Tony Todd manifestó a The New York Times en 2020 que no le “importaba” esa etiqueta. “Puedes llamarme lo que quieras. Sé quién soy”, afirmó con firmeza.“Mi objetivo no fue jamás convertirme en una estrella del cine de terror, sino en un buen actor”, explicó. “Los amantes del horror son, sin duda, la comunidad de fans más apasionada que existe. Eso permite muchas interacciones personales y la posibilidad de celebrar un género que, aunque a menudo es menospreciado, cuenta con un ferviente grupo de seguidores”.Además de su carrera en el cine, Todd tuvo una destacada trayectoria en televisión, participando en múltiples episodios de series como “Scream: The TV Series” de MTV, “Chuck” de NBC, “24” en Fox y el drama diurno “The Young and the Restless” de CBS.En el universo de “Star Trek”, interpretó a Kurn y varios otros personajes en distintas producciones. También fue un prolífico actor de voz, contribuyendo a series como “The Flash” de The CW y la animada “Transformers Prime”.Todd, un actor con formación teatral que a menudo regresaba al escenario entre sus proyectos en pantalla y de voz, obtuvo su maestría en la Trinity Repertory Company y recibió formación en el Eugene O’Neill Theater Center.

Fallece a los 69 años Tony Todd, conocido por su personaje de Candyman was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.