Falleció a los 80 años, Charlie Watts baterista de los Rolling Stones, uno de los mejores de todos los tiempos

Charlie Watts, reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y quién fuera el músico que tocaba dicho instrumento en la histórica banda The Rolling Stones, ha fallecido a los 80 años por complicaciones de salud que lo habían venido aquejando.

Su biografía en Wikipedia, Charlie Watts, indica que ​ fue un músico y baterista británico reconocido por ser miembro de la banda de rock The Rolling Stones. Desde su ingreso en enero de 1963, y hasta su fallecimiento, permaneció en el grupo, una carrera musical impresionante e impecable.

Con una formación de artista gráfico, comenzó a tocar la batería en los clubes rhythm and blues de Londres, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards. En enero de 1963, se unió a su incipiente grupo, The Rolling Stones, ejerciendo el rol de baterista y diseñador de portadas de sus álbumes y escenarios de gira. También ha girado con su propio grupo, Charlie Watts Quintet, apareciendo en el Ronnie Scott’s Jazz Club de Londres con Charlie Watts Tentet.

En 2006, Watts fue elegido como miembro en el Salón de la Fama de la revista Modern Drummer; en el mismo año, Vanity Fair lo incluyó en el Salón de la fama internacional de los mejores vestidos.5​ Según el reconocido crítico musical Robert Christgau, Watts es «el mejor baterista de rock».6​ En 2016, ocupó el puesto 12 en la lista de los «100 mejores bateristas de todos los tiempos» de la revista Rolling Stone.7​

Con más de 50 años de carrera, su patrimonio neto es de aproximadamente $ 170 millones de dólares.

