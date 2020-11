Falleció a los 85 años, David Prowse, actor británico que personificó a Darth Vader.

David Charles Prowse (Bristol, 1 de julio de 1935 – 29 de noviembre de 2020) fue un antiguo campeón de halterofilia y actor británico. Es conocido particularmente por su interpretación del papel de Darth Vader en la saga original de Star Wars, filmada entre 1976 y 1982.

Fue elegido para este papel por su constitución física (2,01 metros de altura y 118 kg de peso), pero George Lucas decidió prescindir de su voz, grabando la del actor James Earl Jones por encima de la de Prowse.

Según declaró más tarde el propio Prowse, no supo de esta sustitución hasta la misma sesión de estreno de la película.

Lucas declaró que quería para el personaje de Vader una voz «más oscura» que Prowse no era capaz de proporcionarle y que nunca tuvo intención de usar la voz original de Prowse. En una entrevista filmada en 2004, Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la Princesa Leia en la misma saga, declaró que en el rodaje apodaban a Prowse «Darth Farmer» (un juego de palabras en el que se incluía el término «granjero») debido a su poco intimidante acento del oeste de Inglaterra.

