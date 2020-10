Falleció a los 90 años Sean Connery​, Gran actor de Cine

La lamentable noticias del fallecimiento de Sean Connery uno de los más grande actores del Cine de todos los tiempos, ha calado en el sentimiento de todos quienes han sido sus fans durante su larga carrera actoral.

Este legendario actor británico conocido sobre todo por sus interpretaciones de James Bond, murió a los 90 años, según informó este sábado su familia.

Nacido como Thomas Sean Connery en Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930, en una familia humilde, con padre católico y madre protestante, el actor primero pensó en ser jugador de fútbol, pero dejó de lado esa idea cuando a los 18 años medía 1,90 metro y no sabía cuánto iba a seguir creciendo.

Se alistó en la Marina Real Británica, de la que lo licenciaron por problemas de salud. Fue modelo en una escuela de arte y participó como actor secundario en una puesta del musical South Pacific, primero en Edimburgo y luego en una gira por las islas británicas.

En 1954 llegó al cine en pequeños papeles, hasta que tres años después el director Cy Enfield, que lo había visto en el escenario, se obsesionó con él y lo incluyó en su película Hell Drivers, en la que tuvo por primera vez un papel de cierta relevancia.

Antes de llegar a El satánico Dr. No, su pico de popularidad, hizo muchos trabajos para la televisión británica.

Ya en los Estados Unidos, actuó en La gran aventura de Tarzán (1959), con Gordon Scott como “el hombre mono”, y formó parte del elenco de El día más largo del siglo (1962).

CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS

En, Dr. No (1962), de Terence Young, en la que Connery se puso en la piel del agente James Bond por primera vez, no tuvo al principio el éxito esperado. Se habló más de la música de Monty Norman y de la impactante Ursula Andress en bikini que de la película en sí, que sin embargo comenzó a ser valorada en sus reposiciones y por la explosión que se produjo al año siguiente con De Rusia con amor, también de Young.

La serie Bond siguió con Dedos de oro (1964), de Guy Hamilton, Operación Trueno (1965), de Young, Solo se vive dos veces (1967), de Lewis Gilbert, Los diamantes son eternos (1971), de Hamilton, y Nunca digas nunca jamás (1983), de Irvin Keshner, su despedida del personaje luego de 12 años.

Muchas de esas películas podrían contener situaciones comprometidas en los tiempos actuales, porque las compañeras de Bond (“Bond, James Bond”, tal como se presentaba), eran mujeres de físicos monumentales que siempre caían en brazos del héroe, aun las más despiertas, menos en el caso de Pussy Galore, el personaje de Honor Blackman en Dedos de oro, de la que se deslizaba su identidad lésbica en un alarde desacostumbrado para la época.

Sobre su fallecimiento.

Connery murió pacíficamente mientras dormía durante la noche del 30 de octubre de 2020, cuando vacacionaba en las Bahamas, según su hijo, después de estar «mal durante algún tiempo». Su familia y EON Productions anunciaron su muerte hasta el día siguiente, el 31 de octubre. No se dio ninguna causa inmediata de muerte

