Falleció a los 93 años James Earl Jones, la voz de Darth Vader

James Earl Jones, el icónico actor estadounidense conocido por su profunda y resonante voz, falleció el lunes a los 93 años en su hogar en el condado de Dutchess, Nueva York, según reporta Deadline. A lo largo de su carrera de más de seis décadas, Jones se destacó por dar vida a personajes emblemáticos del cine, como Darth Vader en la saga de Star Wars y Mufasa en El Rey León.

Nacido en 1931 en Arkabutla, Mississippi, Jones fue uno de los pocos artistas en alcanzar el estatus de EGOT, un reconocimiento que se otorga a quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Participó en casi 200 producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como una figura influyente en la industria del entretenimiento.

Su interpretación de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars lo catapultó a la fama, y continuó prestando su voz para el personaje en las películas más recientes, incluyendo Revenge of the Sith, Rogue One y The Rise of Skywalker, así como en las series Obi-Wan Kenobi y Star Wars Rebels.

Jones hizo su debut en el cine con la película de Stanley Kubrick Dr. Strangelove, pero fue su papel en The Great White Hope en 1970 el que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Aunque no ganó el premio en esa ocasión, recibió un Oscar honorífico en 2012, reconociendo su contribución al cine.

En el ámbito teatral, debutó en Broadway en 1958 con Sunrise at Campobello, ganando un Tony por su actuación. A lo largo de su carrera, obtuvo dos premios Tony y fue nominado a los Emmy en ocho ocasiones, ganando dos en 1991 por su trabajo en la serie Gabriel’s Fire y en la miniserie Heat Wave.

James Earl Jones deja un legado imborrable en el mundo del cine y el teatro, siendo recordado no solo por su talento actoral, sino también por su distintiva voz que resonará en la memoria de generaciones.

