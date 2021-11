Falleció Alexander Sánchez el «decorador de los famosos»

El decorador venezolano, Alexander Sánchez, mejor conocido como el “Decorador de los famosos” falleció inesperadamente este jueves 3 de noviembre, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

La información fue confirmada por su esposo, Juan Sebastián, quien agradeció el afecto y el apoyo por parte de los usuarios de las redes sociales.

«Solo un alma tan hermosa y llena de amor como la de Alexander merece ser honrada y aplaudida por quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Hoy debo decirles que nuestro Álex, mi Álex, el amor de mi vida, mi alma gemela, mi corazón rojo, mi caracolito, mi patita de perrito ya no está junto a nosotros», expresó.

Cabe destacar que, Sánchez era un personaje reconocido entre los famosos por diseñar arbolitos de navidad a importantes figuras como Paulina Rubio, Oscar D’ León, Nicky Jam, entre otros.

