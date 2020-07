Falleció Daniel Alvarado, actor y cantante venezolano, debido a un accidente doméstico

Falleció el actor y cantante venezolano Daniel Alvarado debido a un accidente doméstico, perdió la vida a los 70 años. Con una amplia y reconocida carrera actoral y en la música tradicional zuliana, el pueblo de Venezuela despide al «Negrito Fullero» por su connotada interpretación musical del mismo nombre con la agrupación de gaitas venezolanas Los Cardenales del Éxito.,

Su Carrera en el medio artístico.

Alvarado inició su carrera como cantante de gaitas y se hizo famoso con su interpretación del tema “El negrito fullero” de los Cardenales del Éxito, con quienes se presentó en programas en vivo como Sábado Sensacional que conducía Gilberto Correa y el desaparecido programa musical Frecuencia Latina que conducía Daniel Sarcos en el canal Venezolana de Televisión en los años 90’ .

Estudios de arte lo llevaron protagonizar casi 100 novelas.

Estudió arte dramático en Maracaibo, al cumplir los 20 años se mudó a Caracas para realizar una audición en la obra “Venezuela erótica”, de Pedro León Zapata. Con más de 90 telenovelas y 30 obras de teatro, Daniel incursionó en el mundo en la televisión con la telenovela “La cruz de la montaña”, pero se consagró con el personaje de Mauricio Lofiego en “La dueña”, telenovela de José Ignacio Cabrujas. También incursionó en el cine con cintas como “Cangrejo II”, “De mujer a mujer”, “Macu, la mujer del policía” y “Disparen a matar”.

Su vida Familiar Con Carmen Julia Álvarez fue su primer matrimonio y tuvieron dos hijos, José Daniel y Luis; luego se volvieron a casar y nacieron Daniela y Carlos Daniel. En 1998 se casó con Emma Rabbe con quien tuvo tres hijos: Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel. Es importante recalcar que aun divorciado de Carmen Julia, ella, Emma y Daniel mantuvieron una relación armoniosa entre ellos , sus hijos y nietos. Comunicado de la Familia Alvarado por el fallecimiento de Daniel. A los medio de comunicación y al pueblo venezolano.

La familia Alvarado informa a la opinión pública el triste y repentino fallecimiento de nuestro amado Daniel Alvarado.

Hasta el último momento se mantuvo activo y feliz en compañía de sus más cercanos afectos. Daniel nos deja un legado de amor a su familia, a su carrera y a su país. Su amplia y exitosa carrera actoral en el cine, teatro y televisión fueron el reflejo de la pasión y el estusiamo que lo caracterizó. Así queremos recordarlo. Su más grande deseo fue volver a darle al público todo lo que por tantos años reflejo en la pantalla.

Queremos agradecer a todo el pueblo venezolano por el amor profesado. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles y agradecemos la consideración que siempre ha acompañado a nuestra familia.

Hoy el cielo se llena de gaita, de arte y de sentir zuliano… por la llegada del Negrito Fullero.

Gracias por tanto.

Familia Alvarado