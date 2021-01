Falleció debido al COVID-19 Leopoldo Blanco, cantante de «Los Blanco».A finales de 2020 el músico se sometió a una operación de corazón y luego dio positivo por coronavirus. Su condición era delicada. El cantante, timbalero y músico zuliano Leopoldo Blanco falleció este viernes 8 de enero por complicaciones derivadas del covid-19.

Leopoldo, con sus hermanos Bernardo, Ramy, Ricardo y Cecilio, fue reconocido por la agrupación musical que debutó en 1965 bajo el nombre Los Blanco. Juntos marcaron una época en pleno éxito y auge de la música tropical caribeña en la década de los 70. Sus éxitos se popularizaron sobre todo en Colombia y Venezuela

En los últimos años Blanco dedicó parte de su vida a la divulgación del acervo musical de la agrupación familiar y de otros músicos venezolanos de la onda tropical. Tenía un gran repertorio de temas que divulgaba a través de su programa radial por la cadena Fe y Alegría, en su emisora de Maracaibo.

Tocaba el timbal, campana, participaba en los coros y le puso voz a recordados temas. Entre ellos “Qué muchacho”, “La avispa”, “Una noche de ilusión” y “La minifalda” fueron algunos de sus hits más sonados.

A finales de 2020 Blanco se encontraba recluido en el Hospital Universitario de Maracaibo por problemas cardiológicos. En diciembre fue operado del corazón por lo que su familia comenzó una campaña para recaudar los fondos necesarios para su recuperación. Durante su estadía en el hospital se sometió a las pruebas pertinentes y dio positivo por coronavirus.

Ref.Medios Locales

Falleció debido al COVID-19 Leopoldo Blanco, cantante de «Los Blanco» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales