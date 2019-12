Falleció el Dr. Pedro Nikken, ex-presidente de la CIDH

CARACAS.- El ilustre abogado venezolano y expresidente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, falleció la tarde de este lunes. La muerte de Nikken deja al país sin uno de sus más importantes activos de pensamiento y reserva moral, especialmente en tiempos de crisis como los actuales en los que el diálogo, una de las fortalezas de Nikken, es una necesidad urgente.

Nikken se licenció de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en 1968. Cinco años después (1973) obtuvo un diplomado de estudios superiores en la Universidad Panthéon-Assas (París II) y en 1977, un doctorado en derecho en la Universidad de Carabobo.

El país conocía la postura firme de este abogado que tenía claro que solo una negociación política, sin complejos, podrá hacer que Venezuela abandone el actual estado de cosas. Defensor de los derechos humanos, Nikken planteaba el actual estado de cosas así: Señaló que en Venezuela existen dos ilegitimidades: «Nosotros tenemos un problema de deslegitimación, ni la oposición reconoce la legitimidad de Maduro, ni Maduro reconoce la legitimidad de Guaidó, entonces el país se ve privado de la herramienta del Gobierno».

En agosto anunció la propuesta de microdiálogos para que «los venezolanos puedan entenderse pacíficamente». «Incluso estar reunidos ya es un gran esfuerzo de fraternidad y solidaridad venezolana. Un objetivo nuestro era estar juntos y vernos para poder ensayar contribuciones que pudiéramos hacer juntos”, dijo.

PERFIL DE NIKKEN

Fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Entre octubre de 1979 y 1989 fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo además su vicepresidente entre 1981 y 1983, y presidente entre 1983 y 1985. En 1988 fue vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Desde 1997 integró la Academiade Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela.

En 2017 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenoa Aires.

