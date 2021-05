En Madrid, Falleció el reconocido periodista zuliano José Manuel Dopazo.

José Manuel Dopazo era oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Cursó sus estudios de Comunicación Social en La Universidad del Zulia (LUZ).

Residenciado en España desde hace más de cuatro años y ha causa de un derrame cerebral falleció el reconocido periodista venezolano José Manuel Dopazo en Madrid.

La periodista Endrina Yépez informó que el 15 de mayo murió el comunicador social, José Manuel Dopazo, quien por varios años se desempeñó como ancla del Noticiero Venevisión.

Impresiones y mensajes de pésame de sus colegas y amigos.

Lamentable noticia la que confirman todos los grupos de colegas periodistas. El fallecimiento de José Manuel Dopazo, un muchacho hermoso por fuera y por dentro, un profesional serio y responsable. Lo siento tanto. pic.twitter.com/ZibFTOT9op — Alba Cecilia Mujica (@albacmujica) May 15, 2021

Un duro golpe, José Manuel Dopazo gran compañero y amigo. Es un golpe al corazón 💔 Vuela alto amigo pic.twitter.com/mhYBz9cgbb — Endrina Yepez (@ENDRINAYEPEZVV) May 15, 2021

Ha fallecido en Madrid, España, José Manuel Dopazo. La causa del deceso fue un derrame cerebral. Lo recordaré como un excelente periodista, ex compañero de labores informativas en @noticierovv y amigo. Mi solidaridad con sus familiares y amigos. Paz a su alma. pic.twitter.com/2ys2dJBQTM — Euclides Sotillo (@ESotilloF) May 15, 2021

José Manuel fue un tipo como pocos… Amigo sincero, gran compañero, siempre con una palabra amable, nunca con una mala cara… Un profesional incólume y comprometido… Afortunados fuimos quienes compartimos contigo… No debías irte tan pronto, amigo #QEPD #JoseManuelDopazo — Gregorio Rojas (@gregoriorojasf) May 15, 2021

Enterándome del fallecimiento de nuestro colega y amigo José Manuel Dopazo. Excelente, periodista y narrador de noticias, un ser noble y generoso, de esos que deben tener larga vida para convertir al mundo en un mejor espacio. Una enfermedad desgraciada se lo lleva. Removida. pic.twitter.com/f3C6qOkFoc — Yesenia Balza (@YeseniaBalza) May 15, 2021

#15Mayo Que tristeza invade mi corazón cuando se pierde a un compañero de trabajo, amigo y hermano! No hay forma de explicar la humildad de José Manuel! Te merecías volver a tu país y disfrutarlo en libertad! Gracias José Manuel Dopazo por darme el regalo de ser tu amigo! 💔 pic.twitter.com/WJNrUqQ0Ks — Lenin García 🇻🇪 (@leningarciainfo) May 15, 2021

Me acabo de enterar del fallecimiento del colega José Manuel Dopazo. Que gran pérdida. Que Dios ayude a su familia a superar esta dura prueba… pic.twitter.com/AmQROHuUif — Sergio Novelli (@SergioNovelli) May 15, 2021

Conoci a Jose Manuel Dopazo cuando trabajaba en el canal . Lamento mucho la noticia de su fallecimiento, nos deja triste a todos, un gran ser humano, un joven valioso QEPD Señor, recibelo — Andrea Caricatto (@andreacaricatto) May 15, 2021

