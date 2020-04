Falleció Emeterio Gómez, reconocido Economista venezolano a causa del COVID-19.

El filósofo y economista venezolano Emeterio Gómez murió este lunes 20 de abril en las islas Canarias, España.

La información fue confirmada por Ricardo Hausmann, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que el también profesor universitario se había contagiado de Covid-19.

Gómez residía junto a su esposa en España desde hace varios años, informó El Nacional.

En el 2013, mientras ejercía como docente en la Universidad Simón Bolívar, sufrió una caída que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico grave, lo que le provocó pérdida de memoria.

La familia de Gómez creó una campaña en la plataforma Gofundme en el 2019 co la finalidad de recolectar fondos que ayudaran con los gastos en medicamentos, movilidad asistida y estadía, entre otros.

