Falleció Fernando Karadima el «cura» sádico de Chile que nunca fue preso por pedofilia y el vaticano envió a «penitencia y oración».

Fernando Karadima murió a los 90 años la noche del domingo en la residencia de ancianos de Santiago donde vivía, confirmaron este lunes medios locales y agencias internacionales.

Insólito! Nunca pagó por sus atroces crímenes contra la humanidad

Fue sentenciado a una vida de penitencia y oración, y se le prohibió tener contacto con antiguos feligreses o realizar cualquier acto eclesiástico de forma pública.

La justicia chilena investigó a Karadima pero no fue a prisión ya que las acusaciones en su contra se remontaban a la década de los 80 y la primera mitad de los 90, por lo que esos delitos prescribieron. En 2011 la misma Santa Sede había declarado a Fernando Karadima culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados cuando era párroco en una iglesia en la capital, Santiago.

Una sentencia de «oración»..

La justicia chilena investigó a Karadima pero no fue a prisión ya que las acusaciones en su contra se remontaban a la década de los 80 y la primera mitad de los 90, por lo que esos delitos prescribieron.

Misteriosamente este sádico, que por décadas abusó de niños, fue «expulsado» de la iglesia en 2018,cuando ya tenía 87 años y cometido miles de delitos.

Un sádico que «formó» a otros clérigos.

La periodista y académica Maria Olivia Monckeberg escribió la biografía «Karadima, el señor de los infiernos» (2011, Random House) sobre él.

Monckeberg dijo a BBC Mundo en 2018 que el poder de Karadima residía en la red eclesiástica que había tejido.

«Él formó a unos 40 sacerdotes y a cuatro obispos,y esto hacía que fuera un hombre muy poderoso», señaló.

La «Secta del santo»

¿Cuántos abusos cometió? «No se sabe, porque muchas de las víctimas no han hablado», explicó Monckeberg, quien estima que algunos de esos 40 sacerdotes formados por Karadima podrían haber sufrido de abusos.

«Él tomaba a estos niños jóvenes de familias acomodadas, que muchas veces estaban pasando por situaciones críticas en su vida familiar -por ejemplo la muerte de un progenitor o la separación de los padres-, y los acogía», relató la autora.

«Existía un endiosamiento terrible del personaje. Le decían El santo o El santito. Era un pensamiento casi de secta», reveló. Con información de BBCMundo

