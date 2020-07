Falleció Hernán Alemán, diputado de la Asamblea Nacional por complicaciones con el COVID-19.

Diputados de la AN confirmaron el deceso del parlamentario por el estado Zulia. Hace unos días confirmaba a través de un video haberse contagiado con covid-19. El diputado se encontraba exiliado en Colombia.

CARRERA POLÍTICA

Hernan Alemán fue alcalde del municipio Cabimas entre 1989 y 1996 y entre 2000 y 2008. Siendo electo como diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2011-2015, integró la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Alemán fue reelecto a la Asamblea Nacional por el circuito 10 del estado Zulia para el periodo 2016-2021 por la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática, y a partir de 2016 integró la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, siendo un gran dirigente político del partido Acción Democrática, según sus palabras, «estaba hecho para ganar elecciones.»

En la campaña del 2015 hizo algo inédito para una jornada electoral, y es que decidió abrir dicha campaña corriendo 15 kilómetros en el circuito de Miranda, Santa Rita y Cabimas, 5 kilómetros en cada municipio por el que posteriormente sería electo.

COMPLICACIONES CON EL COVID19

El pasado 29 de junio hizo público un video con la confirmación del contagio. “Hoy en la clandestinidaa, bajo un acompañamiento del covid-19. He salido positivo y aquí estamos en la cuarentena, evitando cualquier mal y buscando salir de esto que no nos amilana”, expresó en un video compartido en Instagram.

Mostró además los resultados emitidos por un laboratorio con fecha 21 de junio en los que arrojaba que tenía la enfermedad, por lo que se encontraba en cuarentena y aislado para intentar recuperarse y evitar propagar el virus.

El diputado y exalcalde de Cabimas en dos períodos había sido despojado de su inmunidad parlamentaria el 16 de diciembre de 2019, por petición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó el enjuiciamiento de diputados de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, incluyendo a Alemán.

REACCIONES ANTE SU MUERTE POR DIVERSAS PERSONALIDADES Y SU PARTIDO POLÍTICO

Precisamente en su partido, Acción Democrática, hubo una de las primeras reacciones a su deceso. «Compañeros les informo que falleció el compañero diputado Hernan Alemán. Mucho Pesar y dolor en Acción Democratica Zulia», dijo Juan Carlos Velazco, quien funge como secretario general seccional de la tolda blanca.

REACCIONES DE PERSONAJES, PERIODISTAS Y AMIGOS DEL DIPUTADO.

Murió en Colombia, de Covid19, el diputado Hernán Alemán. Tuvimos muchas conversaciones sobre el país, por el que él tuvo profundo amor. Equivocado o no, amó a Venezuela. Lo llegué a respetar y a tenerle profundo aprecio. Dios lo recibirá en el cielo. Vuela alto amigo mío. pic.twitter.com/3kbG292Bzj — Sebastiana Barráez (@SebastianaB) July 7, 2020

Lamento profundamente el fallecimiento del compañero de lucha y amigo Hernán Alemán. Un gran demócrata con quien compartimos sueños, obras y proyectos para Cabimas y la Costa Oriental del Lago. Mi cercanía y afecto a su familia y amigos. ¡El país ha perdido a un gran luchador! pic.twitter.com/q7u3Q2MunG — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) July 7, 2020

En este exilio, recibimos otro golpe en el alma con la desaparición de nuestro compañero de lucha Hernán Alemán. Fueron 30 años de amistad, compartiendo sueños de juventud. Hace pocos días Mitzy y yo hablamos con él sobre su esperanza de volver a Venezuela.

Descansa en paz amigo. pic.twitter.com/toXaQRTyi8 — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) July 7, 2020

Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento en el exilio del diputado, ex alcalde de Cabimas y compañero Hernán Alemán, tras contagiarse de Covid-19. A su familia nuestro abrazo y nuestra solidaridad en este duro momento. Paz a su alma. pic.twitter.com/XuwhxEpjWm — Acción Democrática (@ADemocratica) July 7, 2020