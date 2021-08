Falleció Josemith Bermúdez luego de una larga lucha contra el cáncer

La animadora venezolana Josemith Bermúdez falleció en horas de la madrugada de este sábado en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano de amigos, según informó el periodista Luis Olavarrieta en redes sociales.

La información fue revelada por su amigo Luis Olavarrieta vía redes sociales

«Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública que el falleciemiento de Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de julio en compañía de si hijo, sus hermanaos y círculo más cercano», así lo comunica Olavarrieta en Instagram.

El periodista destacó que la animadora venezolana quiso agradecer al público venezolano por el “amor incondicional” que le otorgaron durante el padecimiento de la enfermedad.

“Hasta el final, estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y su apoyo. A pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación”.

Finalmente, Olavarrieta expresó su agradecimiento a sus amigos, el equipo médico y a la Fundación Frigilux por el apoyo durante el tiempo en que Josemith permaneció en observación.

