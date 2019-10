A los 67 años de edad y víctima de un paro cardíaco, falleció la actriz venezolana Rebeca González, famosa por sus novelas “Peregrina” y “Una muchacha llamada Milagros”.

Como consecuencia de paro cardíaco, esperaba un trasplante de riñón y haber pasado por una operación de fémur.

Connotados compañeros de trabajo de la actriz dejaron vía redes sociales sus impresiones sobre el deceso:

#RebecaGonzalez ha muerto. Fueron muchos los trabajos que coincidimos en TV. Pero inolvidable nuestro trabajo en EL HOMBRE DE HIERRO en 1985. Su deterioro fue público y mediático. El régimen insensible y criminal jamás tomo nota y el desenlace, por consiguiente, fatal. Paz Rebeca — Javier Vidal (@javiervidalp) October 29, 2019

Otros rememoraron su gran historia cómo actriz:

Otro gran recuerdo #29Oct Juan Ernesto López (Pepeto) , Rebeca González y Orlando Urdaneta. pic.twitter.com/LUiIH3Rvgi — Retro (@Retro_Series) October 29, 2019

La actriz Rebeca González, famosa por sus novelas “Peregrina” y “Una muchacha llamada Milagros” falleció este martes a los 67 años de edad, como consecuencia de paro cardíaco, mientras estaba a la espera de un trasplante de riñón y haber pasado por una operación de fémur. pic.twitter.com/HbDhe1T2zP — Sergio Novelli (@SergioNovelli) October 29, 2019

