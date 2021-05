Falleció la primera actriz venezolana Gladys Cáceres. Conocida como «La Dama del Teatro» participó en grandes producciones como Leonela, La Dama de Rosa, La Traidora

La primera actriz cubana-venezolana, Gladys Cáceres murió este lunes a los 97 años, en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Conocido como la “Dama del teatro” por su amplia trayectoria artística en la televisión, cine y radio venezolano.

Durante tres décadas, Cáceres participó en producciones como Sacrificio de Mujer, Leonela, Bienvenida Esperanza, Azucena y La Dama de Rosa, todas de RCTV y transmitidas en los años 80.

Trabajó en más de 40 novelas producidas por Radio Caracas Televisión (RCTV), Venevisión, Marte Televisión, Telemundo y Televisa.

