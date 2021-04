Falleció los 99 años el principe Felipe de Inglaterra, Duque de Edimburgo

El príncipe Felipe murió a los 99 años. “Con profundo pesar Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo”, expresó un comunicado.

Su Alteza Real falleció pacíficamente la mañana de este viernes 9 de abril en el Castillo de Windsor. “La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida”.

El príncipe Felipe se retiró de sus funciones públicas en agosto de 2017. Le sobreviven su esposa durante 73 años, la reina Isabel II. Además de su hija, la princesa Ana y sus tres hijos: el próximo en la línea al trono, el príncipe Carlos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.

También deja ocho nietos, incluidos el príncipe William y el príncipe Harry. También nueve bisnietos, incluidos el príncipe George, la princesa Charlotte, el príncipe Louis, Archie y el nuevo bebé de la princesa Eugenie, August, cuyo segundo nombre es Philip.

Ejercicio 6 de febrero de 1952-9 de Abril de 2021 Predecesor Isabel Bowes-Lyon

(Reina consorte del Reino Unido) Información personal Nombre secular Felipe Mountbatten (en inglés: Philip Mountbatten)1​ Tratamiento Su Alteza Real; Alteza; Señor Otros títulos Conde de Merioneth

Barón Greenwich

Príncipe de Grecia y Dinamarca (hasta 1947) Nacimiento 10 de junio de 1921

Palacio de Mon Repos, Grecia Fallecimiento 9 de abril de 2021 (99 años) ​

Castillo de Windsor, Reino Unido Religión Anglicanismo

(Antes del matrimonio: Ortodoxa griega) Residencia Palacio de Buckingham Familia Casa real Casa de Glücksburg

(de nacimiento) Casa de Windsor

(por matrimonio) Padre Príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca Madre Princesa Alicia de Battenberg Consorte Isabel II del Reino Unido ( matr. 1947; fall. 2021)

Falleció los 99 años el príncipe Felipe de Inglaterra, Duque de Edimburgo was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente