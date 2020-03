Falleció Max von Sydow, famoso por interpretar al padre Lankester Merrin, en ‘El exorcista’. El actor sueco Max von Sydow falleció este domingo, según confirmó su esposa, la productora de cine Catherine von Sydow.

«Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con dolor la partida de Max von Sydow el 8 de marzo de 2020», informó este lunes la viuda a la revista Paris Match.

El artista tuvo una extensa carrera en el teatro y el cine que abarcó cinco décadas, y participó en afamadas y reconocidas producciones. Uno de sus papeles más emblemáticos fue en la cinta sueca ‘El séptimo sello’ (1957), escrita y dirigida por Ingmar Bergman, en la que interpretó a un caballero cruzado que jugaba ajedrez con la muerte. Luego de numerosos trabajos en el cine escandinavo, aceptó las ofertas de Hollywood y en 1965 protagonizó ‘La historia más grande jamás contada’, sobre la vida de Jesús de Nazaret, en la que interpretó el papel de Cristo.

En 1973 interpretó uno de sus roles más conocidos, como el padre Lankester Merrin en ‘El exorcista’, que le valdría una nominación a los Globos de Oro. En la década de 1980 participó en la cinta ‘Dune’ del director David Lynch y actuó bajo la dirección de Woody Allen en ‘Hannah y sus hermanas’.

Luego de una carrera llena de numerosas producciones y varios premios por su recorrido actoral, interpretó importantes papeles secundarios; entre sus más recientes apariciones resaltan ‘Tan fuerte, tan cerca’ (2011), por la que fue nominado al óscar como actor secundario, y ‘Star Wars: el despertar de la Fuerza’ (2015). En 2016 hizo parte del elenco de ‘Juego de tronos’ como el Cuervo de tres ojos, durante la sexta temporada de la serie.

Con información de Rt.

En : Gente