Falleció QUINO, el creador de Mafalda, a los 88 años

Falleció QUINO, el creador de Mafalda, dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como ‘Quino‘, falleció este miércoles 30-S a los 88 años, confirmó su editor, Daniel Divinsky.

Hijo de españoles y poseedor de galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia, «Quino» desarrolló las aventuras su personaje más popular entre 1964 a 1973, aunque las historias de la icónica niña se han replicado en todo el mundo hasta la actualidad.

Quino, además de ser considerado el «padre» de Mafalda también es recordado por importantes personajes afectuosos y siempre de humor ácido, satirizando la actualidad, el mundo moderno, la burocracia, la política, el poder y las desigualdades sociales.

Joaquín Salvador Lavado nació en 1932, en la ciudad de Mendoza, fue apodado “Quino” desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien descubrió su vocación.

Desde hace unos años, el autor, que se había mudado a Mendoza desde Buenos Aires a finales de 2017, tras quedarse viudo, sufría problemas de salud, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra

