Falleció Socorro Castro,madre de Verónica Castro

Socorro Castro, la madre de la artista Verónica Castro y abuela de tres de las hijas de la actriz y exprimera dama de México Angélica Rivera, falleció a los 85 años, según confirmaron este sábado 25-A personalidades cercanas a la familia.

«Te abrazo fuerte @vrocastroficial mucha fuerza y QEPD (que en paz descanse) tu mamá», escribió en Twitter el director mexicano Manolo Caro, quien trabajó con Verónica en la primera temporada de «La casa de las flores».

Socorro Castro, quien también es abuela del cantante Cristian Castro, falleció la noche del viernes en un hospital del sur de la capital del país por razones aún desconocidas, de acuerdo con medios locales.

La madre y abuela de varios talentos mexicanos ya había estado hospitalizada de emergencia en febrero por una insuficiencia renal y, semanas después, por un problema de visión.

Verónica, una de las actrices y presentadoras de televisión de mayor trayectoria en México, publicó este sábado un video en Twitter en el que Cristian canta el tema «Mi bien amada y yo» mientras aparecen fotografías de Socorro junto a toda la familia.

«¡Mi más grande amor! Gracias, madre», tuiteó, por su parte, José Alberto Castro, famoso productor de telenovelas conocido como «El Güero Castro» y exesposo de Angélica Rivera antes de que esta se casara con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Ambos tienen tres hijas: Fernanda, Regina y Sofía. Esta última ha seguido el camino de la actuación de su familia y también retuiteó el mensaje de su padre.

Fanáticos de los Castro inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo para la familia, una de las más activas de la farándula mexicana.

En : Gente