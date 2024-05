Falquez explora las emociones humanas en su disco debut ‘Known Behaviors’

‘Known Behaviors’ de Falquez es ideal para momentos de introspección y reflexión, ya sea al final del día, durante un viaje solitario o en momentos de crecimiento personal y autoexploración. Su diversidad sonora lo hace adecuado para diversas situaciones emocionales.

Luego de publicar los sencillos ‘Solemn Eyes’, ‘Severed Sun’, ‘The Platypus’, ‘Sometimes’ y ‘La separación’, cada uno con su respectivo video como pocos proyectos en la actualidad, el artista colombo estadounidense Falquez estrena su disco debut ‘Known Behaviors’.

‘Known Behaviors’ es un disco que aborda una variedad de temas que van desde el auto descubrimiento y el crecimiento personal hasta las complejidades de las relaciones humanas y las luchas internas. Cada canción cuenta una historia diferente, pero en todas hay un mensaje de positivismo y resiliencia. Incluso en las canciones que parecen tener connotaciones negativas, siempre hay un lado positivo y una luz al final del túnel.

El álbum debut de Falquez explora las emociones humanas en su totalidad, ofreciendo una experiencia auditiva profunda y reflexiva. Con letras introspectivas y melodías dinámicas, ‘Known Behaviors’ invita a los oyentes a un viaje de autoconocimiento y superación personal. Cada pista es un capítulo en una narrativa más grande que celebra la capacidad humana para adaptarse y crecer a pesar de las adversidades.

«Haber lanzado sencillos me ayudó a darle la importancia que cada canción se merece, ya que también se lanzaron con video. Aunque cada lanzamiento tiene su propia identidad, todos se atan al concepto del álbum. Fue gratificante ver la recepción que tuvieron las canciones, así como los videos, y cómo las personas se tomaron el tiempo de dejar mensajes o comentarios en las diferentes plataformas. Este proceso no solo me permitió conectar más profundamente con mi audiencia, sino también ajustar y refinar mi enfoque creativo para asegurar que el álbum final sea una representación auténtica y completa de mi visión artística», comenta Falquez.

‘Known Behaviors’ explora una variedad de estilos musicales, incluyendo rock alternativo, post-grunge, metal y power pop. Aunque en el disco se encuentran varios estilos, se siente una homogeneidad en el sonido gracias a la producción de Ferny Coipel y la mezcla del ingeniero ganador de un GRAMMY, Zach Ziskin. Durante la grabación del disco, Falquez y su equipo hicieron una actividad de análisis de influencias y exploraron varios trabajos alrededor del rock, pop, country y metal, ayudando a entender el proyecto más a fondo y definiendo el sonido y las intenciones del álbum sin alterar las composiciones originales.

«Con mi disco debut busco transmitir la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. El álbum invita a los oyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias, ofreciendo consuelo y compañía a través de la música. La idea es que cada persona encuentre un espejo de sus propias vivencias en las canciones», menciona el artista.

‘Known Behaviors’ de Falquez habla de los comienzos, la intriga y la curiosidad del viaje musical que inicia en ‘Huentitán’, le canta al amor y tranquilidad en una balada introspectiva que explora el vacío y la obsesión en la ausencia de un ser querido en ‘Sometimes’, aborda la tristeza y la depresión desde el dolor y la melancolía, ofreciendo un rayo de esperanza y aliento al final en ‘Solemn Eyes’. ‘The Platypus’ es una canción de rabia y aislamiento que expresa una profunda frustración y un sentimiento de aislamiento social, con un tono desafiante; ‘Kaleidoscope’ es introspección. Invita a la reflexión personal y a encontrar calma en medio del caos de la vida. ‘Severed Sun’ habla de tristeza y evoca una sensación de pérdida y desconexión con el entorno natural.

En el disco también encontramos canciones tranquilas como ‘El sol brilla por las noches’ junto a Karla Vega, una melodía que fusiona la serenidad de la naturaleza con la meditación interna y la paz; temas de reflexión como ‘Yo miro hacia el cielo para respirar’ que aborda temas espirituales y de automejora desde una perspectiva secular, cuestionando las creencias establecidas; historias de desamor y tristeza como ‘La separación’, un sencillo que captura el dolor de una ruptura amorosa y la tristeza que le sigue, explorando el proceso de separación; y un cierre melancólico con ‘Eternal Silence’, una reflexión sobre la depresión y el autoestima, dejando una impresión duradera.

‘Kaleidoscope’ es el sencillo promocional del disco, una canción que aborda la complejidad del autodescubrimiento y las emociones cambiantes, similar a un caleidoscopio de pensamientos y sentimientos. La canción combina elementos de rock psicodélico con melodías introspectivas. El video refleja este concepto mostrando a la banda tocando como niños y adultos, simbolizando el crecimiento y la percepción cambiante de la vida. La alternancia entre las etapas de la vida en el video representa cómo nuestras experiencias y emociones se transforman con el tiempo.

Durante el segundo semestre, Falquez tiene previsto seguir lanzando videos musicales de las canciones de ‘Known Behaviors’ y planea una serie de shows en vivo a nivel local y regional.

«‘Known Behaviors’ no es solo una colección de canciones, sino una experiencia completa que ofrece una reflexión honesta y auténtica sobre la vida y las emociones humanas. Escuchar este álbum permite a los oyentes embarcarse en un viaje emocional, encontrando consuelo y conexión en cada canción», concluye Falquez.

