Falquez presenta ‘Broken Castle’, una balada emocional que explora las relaciones rotas

El 2024 ha sido un año significativo para Falquez, sobre todo con el lanzamiento de su disco debut ‘Known Behaviors’. Este proceso comenzó en 2023 con el sencillo ‘Sometimes’, marcando la dirección emocional y sonora que continuaría en el álbum que se lanzó en su totalidad en mayo. Este trabajo es una colección completa que explora temas introspectivos y profundos a lo largo de cada canción, cada una de ellas complementada con su respectivo videoclip para fortalecer la narrativa visual y conceptual que define al músico colombo-estadounidense.

Para cerrar el año, Falquez presenta a toda la audiencia de Colombia y América Latina su nuevo lanzamiento ‘Broken Castle’, una balada de rock alternativo que explora un viaje emocional a través de una relación rota. La letra revela una lucha personal y de pareja, mientras ambos personajes buscan encontrarse, pero terminan perdiéndose en el proceso. La canción se basa en la sensación de un «castillo roto», una metáfora de una estructura alguna vez sólida que ahora yace en ruinas, simbolizando el desgaste y la fragilidad en la relación.

«‘Broken Castle’ está inspirada en la introspección y en los desafíos de enfrentarse a la realidad de una relación deteriorada. Explora el proceso de aceptación y el cierre que llega al reconocer el daño, incluso cuando se ha luchado por mantener algo que finalmente se pierde», comenta Falquez.

A nivel sonoro, la canción combina elementos de rock alternativo y ambient, generando una atmósfera melancólica que refuerza los sentimientos de nostalgia y cierre. Es una mezcla de guitarras profundas y sintetizadores suaves, diseñados para llevar al oyente en un viaje emocional.

El tema toca temas de nostalgia, dolor, pérdida y aceptación. Refleja el proceso de búsqueda de uno mismo a través del fracaso de una relación y cómo esto puede llevar a un nuevo entendimiento de quién eres en realidad.

«La canción está dirigida a cualquiera que haya experimentado la pérdida o el final de una relación significativa y que busque reflexionar sobre ese dolor desde una perspectiva de crecimiento y autoaceptación», agrega Falquez.

El video de la canción es una historia en cuatro partes, donde se sigue la narrativa de una relación en conflicto. Los personajes se buscan mutuamente, tratando de revivir lo que alguna vez tuvieron, pero eventualmente se pierden. Las escenas de aislamiento y encuentro simbólico enfatizan el sentimiento de pérdida, mientras que el viaje físico de los personajes hacia el mar representa el proceso de aceptación.

«Espero que la canción toque profundamente a los oyentes y les permita encontrar un espacio de reflexión en sus propias experiencias personales. ‘Broken Castle’ está destinada a resonar con aquellos que buscan sanar a través de la música», enfatiza.

Para Falquez «el mensaje central de la canción es que a veces, la ruptura y el dolor pueden guiarnos hacia la autoaceptación y el crecimiento personal. A pesar de las dificultades y el fin de algo querido, siempre hay una oportunidad para encontrar paz y claridad».

La portada de ‘Broken Castle’ muestra a uno de los personajes caminando hacia el mar, capturando visualmente el momento de búsqueda y cierre que define la canción. Este escenario representa la liberación y el desapego final, simbolizando tanto el dolor como la calma de dejar algo ir.

‘Broken Castle’ no estará incluida en un álbum o EP, Falquez decidió lanzarla como sencillo para darle el espacio especial que merece. Aunque fue creada durante el proceso de grabación de ‘Known Behaviors’, el músico sintió que esta canción, por su intensidad y tema, debía presentarse de forma independiente para resonar con los oyentes de manera única. De hecho, es una canción significativa para Falquez ya que fue la primera canción en la que grabó voces, marcando un momento de evolución creativa en su carrera.

